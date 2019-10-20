Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Johnson görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiği" bildirildi.
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