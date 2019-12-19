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"Dünya'nın içinde bulunduğu durumda milli parayla ticaret aciliyet kazanmış durumdadır. Rusya, Çin gibi ülkelerle kendi paramızla ticaret yapmanın koşullarını arıyoruz. İslami finans meselesini gündemimize almalıyız. Teknolojiye yapılan her yatırımın güçlü ve bize geri döndüğü aşikârdır.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMENİN ÖNEMİ

Biz de bunu savunma sanayinde çok yakından tecrübe ettik. 2003'te yüzde 80 olan dışa bağımlılığımızı yüzde 30'lara çekmiş durumdayız. Füze teknolojisinde kendi ihtiyacımızı karşılayıp bunu dost ülkelere ihrac ediyoruz. Bu sürecin gelişimi araştırma, geliştirme ve inovasyona yapılan yatırımla açıklanabilir.

"ÖNCELİKLİ SORUNUMUZ EĞİTİMDİR"

Kardeşlerim, Müslümanlar olarak çok genç bir nüfusa sahibiz ancak eğitim konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Gerek okuma yazma oranında gerekse kızların okuma oranlarında geri durumdayız. Erkek çocukların yüzde 17, kızların yüzde 19'u 2016 yılında okula gidememiştir. Bu rakamlar bize eğitimin en öncelikli sorun olduğunu ortaya koyuyor.

"KIZ ÇOCUKLARDA OKUMA ORANI ARTTI"

İslam İşbirliği Teşkilat toplantısı faydalı geçti ve ilk defa kadın, eğitim gibi konular masaya yatırıldı. Bu konular üzerinde hassasiyetle durmamız gerekir. Ayrıca üniversitelerimiz kendi aralarında ilişkilerini artırabilir öğrenci değişimi konusunda çalışmalar yapılabilir. 2002'de kız çocuklarında okullaşma oranı yüzde 91'iken şu an bu oran yüzde 99.8'e ulaşmış durumdadır. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum."