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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Erzurum'daki toplantısına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023'te de Erzurum inşallah çok farklı bir coşkuyla sandıkları patlatacaktır. 'Hiç durmak yok, yola devam' derken sadece Erzurum'da değil, Türkiye genelindeki tüm dadaşlardan farklı beklentilerimin olduğunu duyurmak istiyorum." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı - Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı
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AA

İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan gençler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Reis'i ara" şeklinde tezahüratta bulundu.

Bu talebi geri çevirmeyen Bakan Soylu, cep telefonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Telefonun açılmasıyla salondaki gençler, "Erzurum seninle gurur duyuyor" şeklinde slogan attı.

Gençlere seslenen Erdoğan, Erzurumluların Miraç Kandili'ni kutladı. Bugün Erzurumlularla buluşmanın farklı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sevgili dadaşlar, değerli kardeşlerim. Her şeyden önce Leyle-i Miraç gününde sizlerle buluşmak bizler için gerçekten farklı bir nokta oldu. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Leyle-i Miraç'ın adeta tarafı olan sevgililer sevgilisi Peygamberimizin şefaatine Rabbim bizleri layık eylesin. İnanıyorum ki bugün dadaşlar müstesna bir günü birlikte yaşıyorlar." dedi.

Dadaşlardan 2023 için beklentisini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: "2023 için dadaşlardan beklentimiz her zaman olduğu gibi malum. 2023'te de Erzurum inşallah çok farklı bir coşkuyla sandıkları patlatacaktır. Ben şimdiden sadece Erzurum'daki dadaş kardeşlerimden değil, Türkiye genelindeki tüm dadaş kardeşlerimden farklı bir gayret, farklı bir hizmet, farklı bir coşku bekliyorum. 'Hiç durmak yok, yola devam' derken sadece Erzurum'da değil, Türkiye genelindeki tüm dadaşlardan farklı beklentilerimin olduğunu duyurmak istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim gayretinizi artırsın."

Bakan Soylu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleyeceklerini söylediğini belirterek, Türkiye genelindeki Erzurumlulardan 2023 seçimleri için destek istedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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