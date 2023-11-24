Haberler Gündem SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! Çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? 2023 ÇKS kaydı olan çiftçilere 5000 lira emekli ikramiyesi var mı, ödenecek mi?

AK Parti'den açıklama! 2023 ÇKS kaydı olan çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek mi? Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak 12 milyondan fazla çalışmayan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri gerçekleştirildi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) üye emekliler kapsam dışında bırakılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin yeni bir talimat geldi. İşte 2023 Çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiye ödemelerinde son durum... Habertürk Giriş: 24.11.2023 - 18:58 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:58 facebook

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ÇKS kaydı olanlara ikramiye var mı? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine Cumhuriyet'in 100.yılına özel, bir defaya mahsus olmak üzere 5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri 11-12-13 Kasım'da gerçekleştirildi. Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı bulunan çiftçiler çalışan emekli statüsünde de değerlendirildiği için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemelerinden yararlanamamıştı. Yaklaşık 1.6 milyon ÇKS'li çiftçinin 5000 TL'lik ikramiyeden yararlanması için 'tebliğ ile ödeme' formülü gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güner, konuyla ilgili açıklama yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini bildirdi. Bu kapsamda, "2023 ÇKS kaydı olan çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi verilecek mi, ne zaman?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 ÇKS kaydı olan çiftçilere 5000 TL emekli ikramiyesi son dakika gelişmeleri...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli ikramiyesine ilişkin, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir kereye mahsus 5 bin lira ödeme kararı almıştık. Kanun teklifimiz Meclisimizin onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması içimize sinmeyen ve hakkaniyetli bulmadığımız durumdu. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahade ettik. Çalışma ve Maliye Bakanlığımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin yapılması talimatı verdik. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus ödeme gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.