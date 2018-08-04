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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesi salonun önünde bekleyen kalabalığa seslenen Erdoğan, "Bu kongrelerle inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz" dedi

04.08.2018 - 11:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, kongredeki konuşmasından önce Ankara Spor Salonu önünde bekleyen kalabalığa seslendi. 

Erdoğan, buradaki konuşmasında "Bugün partimizin Genel Merkez Kadın Kollarının olağan kongresini yapıyoruz. Ayın 18'inde de inşallah bu defa Genel Merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz" dedi. 

Dışarıdaki konuşmasının ardından salona geçen Erdoğan, burada da bir konuşma yapıyor:

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"ALÇAKLARDAN KATLİAMLARIN HESABINI SORACAĞIZ"

Şehit yakınlarımız gönüllerini ferah tutsun. Bir haftada 56 teröristi imha ettik. Onlar inlerine girecek. Biz onları inlerinde takip edeceğiz. Bu devlet kime şefkat göstereceğini kime de kadife eldivenin içinde demir yumruğunu indireceğini çok iyi biliyor. Parlamanetoya girsinler diye onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler. Nereye gizlenirse gizlensinler. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Sırtlarını kime dayarlarsa dayansınlar. Alçaklardan katliamların hesabın muhakkak soracağız. 

"DİĞER PARTİLERİN TOPLAMINI GERİDE BIRAKTIK"

Kadınların siyasete katılımında AK Parti ile zirveye ulaşıldı. Diğer siyasi partilerin toplam üye sayısını bile geride bıraktık. Türkiye'de kadın kolları kongresi yapan ilk ve tek parti AK Parti'dir. 2005 yılında yaptığımız kongre ile siyasi parti tarihimizde yeni bir dönemi başlattık. 53 kadın vekilimiz bulunuyor. diğer siyasi partilerde böyle bir şey yok. Bunların 45'i teşkilatlarımızdan gelen arkadaşlarımızdır. Nereden nereye geldiğimizin açık ispatı. Kadınlar hayatın her alanında varlıklarını en güçlü şekilde hissetirmekle kalmıyor başarıları ile bulundukları yeri hak ettiklerini gösteriyorlar. Türkiye'nin AK Parti yönetiminde sadece kadınlar konusunda değil her alanda nereden nereye geldiğinin en yakın şahitleri sizsiniz. 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 7 dakika önce
    ekonomiiiiiiiiiiii nerde sayin baskan esnaf bitiyor esnaf biterse ekonomi duzelirmi
  • Misafir 11 dakika önce
    hiç derdimiz yokmuş gibi sürekli seçim gündemi. seçilenler işlerine baksa biraz da?
  • Misafir 14 dakika önce
    Başkan ne seçimi, daha yeni seçim bitti. Şu ekonomiyi iyileştirelim ilk
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