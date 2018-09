Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Benin Cumhurbaşkanı Parıce Talon ortak basın toplantıında açıklamalar yaptı. Erdoğan, Benin'i FETÖ konusunda uyardı, tehlikeye dikkat çekti. Erdoğan, en kısa sürede Benin'i işadamları ile ziyaret edeceğini söyledi. Benin Cumhurbaşkanı, Türkiye'den yatırım beklediklerini aktardı, Benin Maliye Bakanı'nın bu hafta Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile FETÖ konusunu da etraflıca konuştuk. Bu örgüt bir virüs, her kılığa giriyor. FETÖ'nün ülkedeki tasviyesi konusunda sonuç alacağımıza inanıyorum. Türkiye gibi bir yerde nasıl devletin her kademesine sızdıysa, Benin'de de bunlar aynı şekilde sızarlar. Sene 99, sene 2018. ABD buna 400 dönüm arazi tahsis etti. Kendisi bütün örgütleri oradan idare ediyor. ABD'nin bu örgüte ödediği para 800-850 milyon dolar para. Bu örgütün arkasında kimlerin olduğunun bilinmesini önemsiyorum. En kısa zamanda iş adamlarımızla Benin'i ziyaret edeceğiz."

Benin Cumhurbaşkanı Parıce Talon'un açıklamaları şöyle:

"Benin'de her şeyin yapılması lazım. Tecrübelere ihtiyacımız var. İşadamları ile ziyareti bekliyoruz. Türkiye'nin, Benin'e yatırımını nasıl sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Burada kısa süre sonra bir Benin günü düşünüyoruz. Afrika ülkelerinin imajı çok da iyi değil. Yanlış görülüyor. Çok yüksek bir risk seviyesi var gibi görülüyor ancak bu doğru değil. Her halükarda Benin'in çok mesafe kat ettiği doğrudur. Afrika'da en ileri seviyede olanlardan biri Benin'dir. Bunu gururla söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nı ikna etmey çalıştım. Türk firmalarını da ikna etmeye çalışacağım. Finans firmalarının da desteğini istedim. Bu hafta Benin Maliye Bakanı, Türkiye'ye gelecek. Her iki ülkeye faydalı olması kaydı ile çalışmaya devam edeceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ