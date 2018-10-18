Cumhurbaşkanı Erdoğan Gagauzya'da basın toplantısında konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

"16 yıllık başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemimden bir hasretim vardı. Siz soydaşlarımla hasbihal etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de soydaşlarımızın yanında duracağız. Ancak bizim görmek istediğimiz Gagauzya'nın Moldova ile omuz omuza kalkınma çabalarını göstermesidir. TİKA başta olmak üzere resmi kurumlarımız, bakanlıklarımız pek çok projeye imza atacaktır. Moldova'nın kalkınması için elimizden gelen katkıyı yaptık. Bundan sonra da Moldova'nın ve Gagauzya'nın yanında olmaya devam edeceğiz."

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