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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'daki mitingde halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
- CHP'den, PKK'nın güdümündeki partiye kadar hepsi bir araya geliyor. CHP terör örgütünün siyasi temsilcileri ile yürüyor. İYİ Parti kiminle yürüyor, onlarla yürüyor. Bir de Saadet Partisi var. Onlar da beraber yürüyorlar. Bunlar dörtlü çete.
- Geçen sene soğan-patatese ümit bağlamışlardı. Şimdi domatese, bibere sarılmış durumdalar. Bunlarla oy toplayacaklarını zannediyorlar.
- Cerablus'ta, El-Bab'da, İdlib'de benim Mehmedim tankıyla topuyla teröristleri yok etti. O patatesçilere, domatesçilere sesleniyorum. O merminin bedelinin ne olduğunu bilir misin?
- Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar.
- CHP'nin adındaki halk ifadesi, milletin isminin gasbedilmiş halinden başka bir şey değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir.
- Fırsat bulup ipleri ellerine geçirirlerse, züccaciye dükkanına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökecekler, eski Türkiye'yi hortlatacaklar.
- CHP'nin adındaki halk ifadesi, milletin isminin gasbedilmiş halinden başka bir şey değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir.
"KARARLI ADIMLAR ATILACAK"
- (Kartal'da çöken bina) Kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık sabrımız taştı. AK Partili belediyeler başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yoğun bir çalışmaya gireceğiz. Enkaz tamamen kaldırıldıktan sonra İçişleri, Adalet, Sağlık Bakanlıklarımız, hep beraber bir araya gelecek ve nasıl bir eylem yapacağız, başsavcının verdiği raporu alacak, buna göre de adımlarımızı atacağız. Ama bunlar kararlı adımlar olacak.
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