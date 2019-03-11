Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta vatandaşlara sesleniyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altında. Bu ülke, bu vatan hepimizin. Bu bayrak, bu ezan, bu vatan hepimizindir. Tek millet diyoruz. Bu vatanda yaşayan herkes etnik kökenine bakılmaksızın aynı millettir. Tek bayrak diyoruz, bu bayrağa rengini veren şehit kanları hepimizin ecdadının ortak mücadelesini temsil ediyor. Tek vatan, bu ülkenin 780 bin kilometrekaresinin her bir karışı bizim vatanımızdır. Tek devlet, bizim son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yoktur. Bu ülke üzerinde ameliyat yaptırmayız. İster Irak, ister Suriye'de olsun nerede bir Arap, Kürt, Türkmen kardeşimizin ilk gideceği yer Türkiye. Kobani'den gelenler Türkiye'ye geldi. Biz onlara 'Kürt' demedik ki... Bunlar 'Suriye'den kaçmak zorundaysa evsahipliği yapacağız' dedik.

Bay Kemal ne diyor, 'Siz burada vergi ödüyorsunuz, Suriye'den gelenler ödüyor mu' diyor. Bunlar nereden kaçmak zorunda kaldılar? Katil Esed'in bombalarından kaçmak zorunda kaldılar. Adamın ciğerlerinde böyle bir şefkat yok ki. Biz şefkat yurdunun idarecileriyiz. Biz de merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahiplerine şefkatle muamele edeceğiz.

Bunun için 31 Mart bir beka seçimidir diyoruz. 31 Mart belediyelerden başlayarak bölgelerimizde tarihi bir değişimin miladı olacaktır. 10-20 sene önce Şırnak'ın hali neydi? Her yer çöplük, çukur, çamur. Biz buraya Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla girdik mi, girdik. Bu binaları yaptık mı, yaptık. Şimdi yeni bir Şırnak var. İstiyoruz ki bu terör örgütünün desteğindekilerle değil, sizlere sahip çıkacak AK Parti iktidarı ile Şırnak'ta yeni bir dönem başlasın.

17 yılda Şırnak'a 10,5 katrilyon yatırım yaptık.