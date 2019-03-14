Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Yenimahalle’deki konuşmasından satırbaşları:

"ÖZHASEKİ SEMBOL BİR İSİM"

Veysel Tiryaki kardeşimi tanımak için Altındağ yeter. 3 dönem kuralı sebebiyle dördüncü dönem orada aday yapmadık. Şimdi artık hizmetin ihtiyacı olduğu önemli ilçelerden biri olarak bir yer değişikliğine gitmemiz lazım. Onun için de en uygun yer Yenimahalle dedik. Büyükşehir adayımız Mehmet Özhaseki’yi anlatmaya gerek de duymuyorum. Belediyecilikte sembol bir isimdir. Beş dönem Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. Özellikle de o çukur, kanal açıldığı Güneydoğu var ya… Oraları elden geçirdi.

"KENDİ GİBİ BİRİNİ GÖSTERDİ"

Ankara’ya tecrübe yakışır. Yenimahalle’ye vizyon yakışır dedik. Peki muhalefet ne yaptı? Tencere yuvarlanır kapağını bulur. Bay Kemal de büyükşehirde tam kendisi gibi birini buldu. 9 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı kendisi gibi sürekli kaybeden birini aday yaptı. Daha önce iki kez yenilmiş hatta geçmişte belediye başkanlığı yapmış bir yerde bile yüzde 10’u zor aşmış birini aday yaptı. Seçimden sonra CHP’nin kapısına uğramayıp, alengirli işlere bulaşan bu şahsı adayımız diye Ankaralıların karşısına çıkardılar.

"HDP NEDEN ADAY ÇIKARMADI?"

Neden HDP’nin Ankara’da aday çıkarmadığını millete izah etmiyorlar. Başka yerlerde adayı olan bu partinin Ankara’da aday göstermediğine açıklık getirmiyorlar? Bölücü örgütün uzantılarını CHP, sözde İYİ Parti listelerinden belediyelere sızdırmak için yaptıkları kirli pazarlıklardan söz etmiyorlar. Bunu yapmadıkları gibi bir de utanmadan her gün bize saldırıyorlar. Bunu yapmadıkları gibi bize kara çalıyorlar.