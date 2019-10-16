Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bir önceki hafta Sırbistan'daydık. Temaslarımız son derece verimli ve başarılı geçti. Sırbistan ile 9 anlaşma imzaladık. Somut işbirliği imkanları değerlendirildi. Türk şirketleri tarafından kurulan 6 fabrikanın açılışını ve 1 fabrikanın da temel atma törenini yaptık. 2009 yılında kurulan Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan toplantısını da düzenledik. Dün de Türk Konseyi 7'nci Zirvesi dolayısıyla Bakü'deydik. Türk Konseyi Zirvesi'ne iştirak eden liderlerle gerçekleştirdiğim temaslarda ikili ve bölgesel konuları ele aldık. Dün 5 devlet, 1 millet dedik. 'Bölgede çok daha güçlenerek yürüyeceğiz' dedik. Macaristan-Budapeşte'de Türk Konseyi'nin ofisini açtı. Bundan böyle Avrupa'nın içinde de iletişim merkezi oluşmuş oldu. 8'inci zirve Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

MİLLETVEKİLLERİNE UYARI

Grup toplantımızı daha fazla geciktirmeyerek bugün gerçekleştirelim istedik. 4-6 Ekim'de Kızılcahamam'da bir araya geldik. Bu toplantının önümüzdeki dönemde çalışmalarımıza ışık tutacağına inanıyorum. Meclis gündemimizde de çok önemli hazırlıklarımız bulunuyor. Milletvekili arkadaşlarımız Meclis'te iştirak noktasında zayıf olduklarını grup başkan ve grup başkanvekilleri arkadaşlarımdan istihbar ettim. 3 günümüzü bu Meclis çalışmalarına örnek bir parti olarak veremezsek bize yazıklar olsun. Sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım. Bu dönemde de Cumhur İttifakı olarak Meclis'i etkin şekilde çalıştırmakta kararlıyız. Meclis'in gereksiz yere oyalanmasına, işlevsiz hale getirilmesine yönelik hiçbir girişime eyvallah etmeyeceğiz.

"HAREKAT BAŞARIYLA SÜRÜYOR"

Suriye'de 9 Ekim saat 16.00'da başlattığımız Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Türkiye Barış Pınarı Harekatı noktasına bir anda gelmemiştir. Bölücü terör örgütüyle mücadelemiz bakımından 40 yıllık, Suriye konusunda 8 yıllık mazisi var. On binlerce vatandaşımızın canına mal olan bölücü terör meselesinin nasıl ortaya çıktığını ve büyüdüğünü daha iyi anlıyoruz. Ülkemiz müttefiklik hukuku gereğini yerine getirmiştir. Müttefiklerimizin de yüzümüze başka konuştuğu, arkamızdan başka işler çevirdiği açığa çıkmıştır.

"EY ARAP LİGİ..."

Biz Suriye yönetimine hiçbir çatışma yokken, demokrasiden, hukuktan, haktan, adaletten yana tavır takınması için çok çaba gösterdik. Ezilen, horlanan, dışlanan Kürt kardeşlerimize, Türkmen kardeşlerimize hakkaniyetle davranılması için ısrarcı olduk. Esed'in kendisine bizzat söyledim. Bizim sözlerimiz değerlendirmeye alınmadı. Suriye'de yaklaşık 1 milyon masum insanın hayatıma mal olan kriz böyle başladı. 12 milyon kişinin evlerinden kaçmalarına, yarısının da ülke dışına gitmesine yol açan gelişmeler yaşanmıştır. 4 milyon Suriyeli de ülkemize gelmiştir. 3,6 milyonu Arap, Türkmen, Ezidisi, 350 bin de Kürt. Bunlar Kobani'den gelenlerdir. 4 milyon Suriye'den gelen mülteciler var. Tamamına yakını Arap olan bu mülteciler bize maalesef Arap Ligi'ne hiç yakışmıyor. Ey Arap Ligi siz ne kadar Suriyeliyi kabul ettiniz? Siz Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkardınız. Şimdi de Türkiye'ye hakaret etmek için almak gibi bir projeyi hayata sokuyorsunuz.

Arap Ligi'nin mültecilerle ilgili bir kuruş destek verdiği baki mi? AB'nin 3 milyar euro Kızılay'a, AFAD'a verdiği destek. Verdiği söz 6 milyar euroydu. Bizim yaptığımız harcama 40 milyar doları aştı. Bölgede Müslümanlar lehine atılabilecek her adımın önünde DEAŞ çıkartılıyor. Destek verenler bugün en büyük DEAŞ düşmanı olarak karşımıza çıkıyor. DEAŞ'ın bölgede çöküşünü başlatan biz olduk. El-Bab'da 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getiren biz olduk. Bunlar, başta FETÖ'cüler olmak üzere hep aleyhte, biz DEAŞ'a karşı müşfikmişiz. Bu örgütün foyasını Fırat Kalkanı ile biz ortaya çıkardık.

"İKİ YOL VARDI"

Müttefikler meşru bir güç yerine PKK/YPG terör örgütüyle hareket etmeyi tercih ettiler. Teröristler Fransa'da eylem yaptığında biz de oradaydık. DEAŞ ülkemizde 50-100 kişinin öldüğü saldırıda yanımızda hiç kimseyi bulamadık. Mesele DEAŞ değil, PKK hiç değil. Bölgemize yönelik projenin hayatı geçirilmesi gerçeği attığımız adımlarda karşımıza çıktı. İki yol vardı; AB ve ABD'de bize biçilen role teslim olacak, kasap bıçağına boynumuzu uzatacaktık ya da mücadele edecektik. Türk milletinin mazisinde teslim olma var olmamıştır. Biz de yapmamız gerekeni yaptık. Ya istiklal ya ölüm diyerek devletini kurmuş millete başka türlüsü yakışmazdı.

"BUNLARI İYİ TANIYIN, BUNLARA GÜVENİLMEZ"

Suriye'de Türkiye'nin başlattığı operasyonun ardından DEAŞ tehdidi ortadan kalktığında karşımızda garip bir manzara bulduk. Bir tarafta rejim yüzbinlerce insanı katlederek ilerliyordu, diğer tarafta ise PKK/YPG ABD ve Avrupa'nın desteğiyle 1 milyon kişiyi yerinden ederek sınırlarımız devletinde bir terör koridoru oluşturuyordu. Biz İdlib'de 4 milyon insanın hayatını kurtarmak için çalışırken, cılız sesler dışında hiçbirinden destek göremedik. Zeytin Dalı ile Afrin'i teröristlerden temizlerken eleştirilere maruz kaldık. Bu defa çok daha aleni bir saldırıyla karşı karşıyayız. Birkaç Batılı lider, Barış Pınarı'nı durdurmamız için bizi arıyor. Bugüne kadar bizi teröristler tarafından atılan 900'e yakın havan için kimse aramadı. Hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için kimse aramadı. Bunları iyi tanıyın, bunlara hiç güvenmeyin. Bunlara güvenilmez. Türk ordusu bu kadar süratle mesafe alacağını ummuyordu. Şimdi aramaya başladılar.

"DEVRAN DÖNECEK!"

Bir gecede 251 insanımızı şehit verdiğimiz 15 Temmuz darbe girişiminde sınırlı sayıda dostumuz dışında tamamen yalnız bırakılmıştık. Terörle mücadelede 'Size nasıl yardımcı olabiliriz' diye gelen kimse olmadı. Ey Batı, ey Arap Ligi, ey ahlak sahibi tüm ülkeler; bu devran elbet dönecek!. Yarın öbür gün siz de benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. O kara gün geldiğinde siz ne yapacaksınız? Sırça köşkünüz paramparça olduğunda, vatandaşlarınız yakanıza yapıştığında teröristlere sahip çıkmayı sürdürecek misiniz? Teröristler canınızı yakmaya başladığında bu asil millet yine yanınızda olacak. Gelin, bu mücadelede Türkiye'nin karşısında değil, yanında yer alın, en azından karışmayın.

NATO üyesi ülkelere sesleniyorum. Bu PKK/YPG ne zaman NATO üyesi oldu da benim haberim olmadı? Bu nasıl iştir. NATO üyesi ülkeler PKK/PYD'nin yanında yer alıyor ve her türlü desteği veriyor. Şu anda tüneller var, 90 km'yi aşkın. Bunun çimentosu Lafarge'den geliyor, Fransız firması. Kimi aldatacaksınız? Deve kuşu gibi her şey meydanda. Bunların da hesabını verecekler.

SİVİL KATLİAM İDDİASI: AYNAYA BAKIN

Sivil katliam iftirası... Türkiye tarihinin hiçbir tarihinde sivil katliamı yapmamıştır, yapmaz. Bizim inancımız, kültürümüz, ahlakımız buna izin vermez. Buna karşılık bu ithamları yöneltenlerin geçmişleri bunlarla doludur. Macron'a söyledim; Ruanda'da, Cezayir'de yüz binleri katleden siz değil misiniz dedim, aynaya bak dedim. Bunlar için Afrika'nın kitabını açtığımızda neler var, neler var... Bunların hepsi maalesef bu tür kara kaplı defter ve kitaplarla dolu. Suriye konusunda utanmadan, sıkılmadan bizi sivil katliamıyla itham edenlere şunu söylüyorum; sivil katliamı görmek istiyorsanız, Suriye'de Türkiye'nin ayak basmadığı yerlere bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a bakın, Arakan'a bakın, Kafkaslar'a, Karabağ'a, Bosna'ya bakın, Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın, Müslümanların öldürüldüğü Filistin'e bakın, bölücü terör örgütünün ülkemiz topraklarında 40 yıldır yaptığı terör eylemlerine bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız aynın karşısında ellerinize bulaşan masum kanlarına bakın! Suriye'de bizi sivilleri hedef almakla itham edenlerin Irak, Afganistan operasyonunu hatırlayın demekle uyarıyorum. Biz yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm operasyonlarımızda tek bir sivilin zarar görmemesi için çalışmış bir ülkeyiz.