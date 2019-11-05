Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"3 Kasım 2002 genel seçimlerinin 17'nci yıldönümüne ulaştık. AK Parti yüzde 34,3 oy oranı elde ederek Meclis'te 3'te 2'ye yakın oranlar 363 milletvekiliyle tek başına iktidara geldi. Aradan geçen 17 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimize baktığımızda göz kamaştırıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Türkiye vesayetle mücadeleden ekonomik sabotajlara kadar pek çok saldırıyla da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Vesayet odakları AK Parti iktidarını kabul edemediler, bugün dahi AK Parti'yi yerle yeksan etmekten geri kalmayacaktır. Bu tür hevesleri son mahalli seçimleri sonrası yaşanan hadiselerde de gördük. Cumhurbaşkanı seçimini milletimin uhdesine bıraktık kabullenemediler, ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirilmek istenmeyen bir Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olduk.

Türkiye'nin başarılarının iyice belirginleştiği 2013'ten bu yana saldırı sürecini yaşadık. Gezi olaylarını hatırlayın, sokaklarda terör estirildi. Bu vandallara eyvallah demedik. Ardından FETÖ'nün 17/25 Aralık'ta ilk saldırısı geldi, bu oyunu da bozduk. Çukur eylemleriyle vatanımızda delikler açmaya teşebbüs ettiler. Bu çukurlara gömerek boşa çıkardık. Baktılar AK Parti'yi ne sahada ne sandıkta yenemeyecekler, silaha başvurdular. Dünya demokrasi tarihinin en şanlı direnişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'yi terör örgütleriyle kuşatmaya çalışanlarımıza cevabımızı inlerine girerek verdik. Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize doğrultulan silah varsa üzerine gidip imha ettik.

BURS ÜCRETLERİNDE ARTIŞ

Bugünden 3 Kasım 2002 tarihine kadar geri gittiğimizde istiklal ve istikbal davamızın kalkınma, büyüme, yatırım ve refah mücadelemizi de ihmal etmedik. Hükümete geldiğimizde ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet sütunları üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Eğitim harcamalarımız hep ilk sırada yer aldı. Eski dönemin vesayet ürünü kesintisiz eğitim ürününü bir kenara bırakarak 12 yıllık kademeli zorunlu eğitime geçtik. Katsayı engeli başta olmak üzere antidemokratik uygulamalara son verdik. Meslek liseleri ve imam hatip okullarını cazip hale getirdik. Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. 2020 Ocak itibariyle lisans öğrencilerimizin bursu 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.

SAĞLIK VE ADALET ALANINDA YATIRIMLAR

Sağlam insanların hasta çıktığı sağlık sistemini yeni baştan düzenledik. Hastane yatak sayısını 240 bine nitelikli yatak sayısını 145 bine ulaştırdık. Toplam sağlık çalışanı sayımızı 385 binden 1 milyon 75 bine yükselttik. Rahmetli Savaş Ay'ın programını. Ana muhalefetin başındaki zat SSK Genel Müdürüyken hastanelerimizin halini. Bunlar yaşı 35'in altında olanların anlamakta zorluk çekecek yenilikler.

Yargı sistemine sızan FETÖ'cüleri kuyumcu titizliğiyle temizledik. Mahkeme sayılarını iki kat artırdık, yargının işleyişini kolaylaştırdık. Bireysel başvurudan HSK'nın yapısına temel kanunlardan infaz sistemine kadar pek çok yenilikler yaptık. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki maddeleri paket paket Meclis'e getiriyoruz. Amacımız 780 bin kilometrekare vatan toprağında insanlarımızın güvenliği, huzurunu sağlamak. Kademeli olarak hayata geçirdiğimiz reformlarla tüm belediyeleri sorumluluk alanlarında en güzel hizmet verebileceği seviyeye çıkarmak. Organize sanayi bölgeleri sayısını artırdık. KOBİ'lere en büyük destekler hükümetlerimiz döneminde verildi. Savunma sanayi göğüs kabartan bir alan. Şimdi yüzde 70'e varan yerli üretimi yakaladık. Kendi savaş uçağımızdan her türlü motora kadar kendi imkanlarımızla üretebilmemiz çok yakındır. Enerji altyapısında yapılan yatırımlarla Cumhuriyet tarihini aşan katbekat başarılar elde ettik.