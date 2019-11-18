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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuşuyor.

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: 

"Halkının sahip çıktığı ülkeyi hiçbir gücün ve etkinin yıkabilmesi mümkün değildir. Kendi insanına kulak vermeyen, itirazları bastırmaya çalışan devletler çok büyük acılar ve yıkımlarla karşılaşabiliyor. Türkiye'nin farklı tarihi tecrübelerinden süzülüp gelen ferasetle devlet ile millet arasındaki bağa sahip çıkmasıdır. 

İnsan merkezli olmayan, dosdoğru olmayan her yapının eninde sonunda yıkılmaya mahkum olduğunu hiç unutmadık. Hem bireylerin hem toplumun iyiliği için işleyişi kurmak devlet idaresinin en önemli görevidir. Son dönemde hayata geçirdiğimiz köklü reformlarla geçmişte yapılan hataları ve eksiklikleri giderdik. Yönetim sistemi değişikliğiyle milli iradeyi demokrasimizin merkezine yerleştirdik. 

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun açılmasından CİMER ve belediyelerde faaliyet yürüten birimlere kadar pek çok uygulama var. TBMM bünyesinde kamu denetçiliği kurumu da bu anlayışın bir ürünüdür. Gelişen teknoloji ve iletişim imkanları da sesleri her seviyede duyurabilmeyi imkan sağlıyor. Her fırsatta şehir ziyaretleri ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz programlarda halkla doğrudan teması güçlü bir Cumhurbaşkanı olarak böyle bir duyarsızlığa biz izin veremeyiz. 

Kamu imkanlarını belirli güç odaklarının tekelinden çıkarıp milletimize verdikçe içeride ve dışarıda emin adımlarla yürüyen bir devlet haline geldik. Bizden sonraki nesillere emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımızın en önemli vizyonların birisi de bu sağlam altyapı olacaktır. 

 

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