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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din Şurası kapanış töreninde konuşuyor

Recep Tayyip Erdoğan
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Din Şurası kapanış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: 

"Birikimleriyle, görüşleriyle şuraya katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Şura kararlarının kapsamlı istişareler sonucu ortaya çıkmasını da önemsiyorum. İstişare bir peygamber geleneğidir. Asrı Saadetten bugüne kadar Müslümanlar şura geleneğini ayakta tuttukça başarıdan başarıya koşmuşlardır. Kendi meselelerini özgürce konuşmayan Müslümanlar başkalarının yönlendirmesine kimi zaman da manipülasyona düşmüşlerdir. İslam ümmeti zamanla bir araya gelme, sorunlara çözüm üretme geleneğini kaybetmişlerdir. Pek çok konuda bu eksikliği görüyoruz. Mezhep, meşrep ve çıkar eksenli yaklaşımlar ortak paydada buluşmadan alıkoyuyor. 

Türkiye olarak gerek ülkemize dair konularda, gerekse İİT gibi platformlarda şura geleneğini ihya ederek bu zihniyeti değiştirmeye çalıştık. İslam dünyasının ortak tavır almasını sağladık. İslam dünyasının üzerine serpilmiş ölü toprağını temizlemek için çalışmalar yürüttük. Müslüman özgüvenini diriltmek için çok büyük mücadeleler verdik. İstişareler neticesinde aldığımız kararların hayata geçirilmesi için gayret sarf ettik. Fiiliyata dökülmeyen her karar yok hükmündedir. Biz böyle bir yanlışa düşmemeye özen gösteriyoruz. Aldığımız kararların icraata dönüşmesi için takibini yapıyoruz. 

 

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