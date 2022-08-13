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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’de “Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı”na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8 bin 740 talebi belirlendi. 5 bin 600'ü hızla karşılandı." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Lokman Perande, Ahi Evran, Mevlana, Seyid Mahmud Hayrani gibi hak dostu önderlerimizin bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Milletimiz en sıkıntılı dönemlerinde dahi her bir kapının imanla, tövbe, tevazu, edeple başlayan makamlarını hayatlarında yaşatarak aşmayı başarmış, maddi ve manevi kurtuluşa ermiştir. Moğol istilasından Çanakkale savaşına, milli mücadeleden son 40 yıla damgasını vuran terörle mücadeleye kadar maruz kaldığımız tüm saldırıları bu inanç ve azimle geride bıraktığımıza inanıyorum.

"HAZRETİ RAHMETLE ANARAK İKRARIMIZI VERELİM"

Gönül Allah'ın göründüğü ve baktığı yerdir diyen hazreti hünkar başta olmak üzere erenlerin, gönül sultanlarının dualarına borçlu olduğumuzu biliyoruz. Hazreti hünkarı rahmetle anarak ikrarımızı verelim. Allah eyvallah kapısında döktüğün varsa doldur, ağlattığın varsa güldür, yıktığın varsa kaldır, doğru gez, dost gönlünü incitme, yalan söyleme, kovu kollama, haram yeme, zina etme, elinle koymadığını alma, gözünle görmediğini söyleme, gelme gelme, dönme dönme, gelenin malı dönenin canı, bu yol kıldan köprüdür geçemezsin, demirden leblebilidir çiğneyemezin, ateşten gömlektir giyemezsin, riya ile ibadet şirk ile taat olmaz, Allah eyvallah...

"GÖNÜLLER KAZANIYOR, KALICI İZLER BIRAKIYORUZ"

Milletimiz bu şuurla bize iki dünyada da saadet kapısını marifet nefsi silmek değil bilmektir diyerek gösteren hazreti hünkarın irfanını gittiği her yere taşımıştır. Hazreti peygamberin emanetini korurken askerleriyle birlikte çekirge yiyerek hayatta kalan Fahrettin Paşa'ya bu cesareti ve azmi veren de aynı irfandır. Bugün de ayak bastığımız her yerde bu irfanın yol göstericiliğiyle farkımızı ortaya koyuyor, gönüller kazanıyor, kalıcı izler bırakıyoruz.

"HACI BEKTAŞ DOSTLARININ İŞTİRAKİYLE HİZMETE GİRDİ"

Vefatının 750. yıldönümü vesilesiyle 2021'i UNESCO ile beraber tüm dünyada Hacı Bektaş Yılı olarak değerlendirdik. Hazreti hünkarın 'gelin canlar bir olalım' çağrısını dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz etkinliklerle tüm insanlıkla paylaştık. Hacı Bektaş-ı Veli dergahı Cumhuriyet'le birlikte diğer tüm benzeri kurumlar gibi kapatılmıştı. Bu sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısının müze statüsüyle fiziken yeniden açılmasını sağlayan şehit Başbakan rahmetli Adnan Menderes'tir. Bu külliye dört bir yandan gelen Hacı Bektaş dostlarının iştirakiyle tümüyle hizmete girmiştir. Hazreti hünkarın sevgi, saygı üzerine kurulmuştur yapımız, ta ezelden ebede açık durur kapımız sözüne uygun şekilde bu kapı yeniden gönülleri aydınlatmaya devam etmiştir.

"HÜSEYİN GAZİ TÜRBESİNDE CANLARLA BİR ARAYA GELDİK"

Geçen sene Hacı Bektaş Veli'nin Sulucakarahöyük'te sofrasına oturduğu Kadıncık Ana evini restore edip ziyarete açmıştık. Bu yıl da onun mihmanı olan Bektaş Efendi türbesinin restorasyon işlemini bitirerek tekrar ziyarete açıyoruz. Muharrem orucu vesilesiyle Hüseyin Gazi Vakfı türbesiyle canlarla biraraya gelip Kerbela şehitlerimizi yadettik. Samimi muhabbet gerçekleştirdik.

"ALEVİ-BEKTAŞİ KARDEŞLERİMİZİN TALEPLERİ BELİRLENDİ"

Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8 bin 740 talebi belirlendi. 5 bin 600'ü hızla karşılandı. Diğer taleplerle ilgili olarak İçişleri, Kültür ve Adalet Bakanlığımız çalışma yapıyor. İnşallah yakında neticelenecek. 8 cemevi ile ilgili toplu törenini yakında gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamı Türkiye Cumhuriyeti devletinin birinci sınıf, aynı hak imkanlara sahip mümtaz fertleridir.

"BU ALÇAK OYUNU HEP BİRLİKTE BOZACAĞIZ"

Mezhep ve meşrep farklılıklarını körüklemekten köken ve ideolojik farklılıklara kadar her türlü faaliyeti gösteriyorlar. Aslında neyi amaçladıklarını, süfleyi nereden aldıklarını gayet iyi biliyoruz. Kimi Avrupa devletlerinin ülkemizde Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin de gördüğüne ben inanıyorum. Alevi Bektaşi toplumunu İslam'dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adım ülkemizi bölmek olacaktır. İnşallah birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, müştereklerimize daha sıkı sahip çıkarak bu sinsi ve alçak oyunu hep birlikte bozacağız.Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır diyerek Hacı Bektaş Veli irfanı etrafında biraraya gelen herkese şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.