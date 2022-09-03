Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'de konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Teknofest bizim, Teknofest farklı bir gençlik. Tüm gücüyle ülkemizin geleceğine farklı bir ufuk çizgisi. 2018'de günlük katılımcı sayısı 550 bin gibi bu tür bir etkinliğe göre fevkalade bir sayı olarak gerçekleşmişti. Bugün sadece yarışmacı başvurusu 600 bine yaklaşan bir Teknofest yaşıyoruz. 81 vilayette ve 107 ülkeden katılan 600 bin gencimizin 40 ayrı dalda yarıştığı şölene dönüştü.

Bir teknoloji etkinliğinin bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir. Bazıları gençlerimizi harflerle kuşaklara ayırarak umutsuzluk ateşi yakmaya çalışırken asıl gerçek burada karşımızda duruyor.

Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da Teknofest kuşağıdır. Her kim, bu gençliğe bakıp ülkesinin ve milletinin aydınlık geleceğini değil de başka şeyler görüyorsa dönüp kendi zihnini, gönlünü sorgulasın. Bu gençlik bir asır önce Çanakkale'de yedi düveli dize getirmişti. Bu gençlik, bir asır önce milli mücadeleyi zafere ulaştırmış, düşmanı denize dökmüştü. Bu gençlik Cumhuriyet tarihi boyunca hep demokrasinin, kalkınmanın, istiklali ve istikbalinin yanında yer alarak ülkesini yüceltmiştir. Bu gençlik bizim de yanımızda yer almış, en büyük güç ve moral kaynağımız olmuştur.