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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı seferberliği' mesajı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Grup başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyorum. Mahir Ünal arkadaşımıza Meclisimize, partimize ve ülkemize yaptığı katkılar için teşekkür ediyorum. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum.

Alman ırkçıları tarafından kundaklanan evde 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu saldırıda kızlarını ve torunlarını şehit veren Mevlüde Genç hanımefendiye sembol haline gelmişti. Kendisi geçtiğimiz günlerde vefat etti. Avrupa'daki Türk ve Müslümanlara karşı artan düşmanlık mücadelemizi sürdüreceğimiz ifade etmek istiyorum.

20 YILLIK İKTİDAR

Yarın 3 Kasım 2022 yani iktidara gelişimizin 3 Kasım 2002 seçimlerinin 20'nci yıldönümü. Hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza atmış oluyoruz. Bizlerden desteğini esirgemen milletimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi için partimiz çatısı altında farklı kademelerde görev almış tüm dava arkadaşlarımızdan Allah razı olsun diliyorum.

81 ilimizin her köyünde, vatan topraklarının her karışında eserlerimiz var. Sadece sınırlarımız içinde değil Balkanlar'dan Afrika'ya dünyanın dört bir yanında da iz bırakan çalışmalar gerçekleştirdik. Bizden önceki 80 senedeki hizmetlerin katbekat fazlasını ülkemize kazandırdık. Birileri sürekli takoz olmanın peşinde koşarken yollar, konutlar, havalimanları inşa ettik. Savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtardık. Asrın projeleriyle tarihe adımızı yazdırdık.

Ülkemize 20 yılda kazandırdıklarımızı saymaya kalksak günler, haftalar yetmez. Elbette bu süreçte pek çok saldırıya, pek çok hainliğe, sayısız hukuksuzluğa maruz kaldık. Bizi hedeflerimizden vazgeçirmeye, milletimizle aramıza nifak sokmak için ellerindeki tüm piyonları üzerimize saldılar. Her yol ve yöntemi kullanarak bizi yıldırmaya, korkutmaya çalıştılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız yolda geri adım atmadık.

Bugün de 20 yıllık tecrübenin ışığında ilk günün aşkı, azmiyle hizmeti sürdürüyoruz. Bugün de mesajlarımızı doğrudan milletimize veriyor, istişarelerimizi milletimizle yapıyor, istikametimizi milletimizle belirliyoruz.

TÜRKİYE YÜZYILI SEFERBERLİĞİ

Son toplantımızdan bu yana 2 haftalık dönemi şehir ziyaretleriyle, temel atma töreniyle, görüşmelerle dolu dolu geçirdik. Milletimizden gördüğümüz sevgi seli bize daha çok çalışma azmi veriyor.

Türkiye Yüzyılı'nı açıklayarak gelecek vizyonumuzu paylaştık. Tanıtımı yaparken bu vizyonu milletimizle inşa edeceğimizin altını çizmiştik. 81 ilimizde milletimizin her bir ferdinin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin fikrilerini beyan edecekleri seferberlik başlatıyoruz.

Bu vizyonumuzun ilk somut eseri olarak gördüğüm Togg'u Cumhuriyetimizin 99'uncu yıldönümünde 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, martta teslimi başlayacak Togg Türkiye'nin yeni prestij markası olarak ülkemizi başarıyla temsil edecek.

Cumartesi günü Gaziantep'e gidiyoruz. Orada da yapımı tamamlanan eserleri hizmete açıyoruz. Ülkemiz, milletimiz ve aydınlık yarınlar için ter dökmeye devam ediyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN İNGİLTERE ZİYARETİ

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı planlarken CHP'nin neyle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz. Utanmadan sıkılmadan 10 bin kilometre öteye seyahatler düzenliyorlar. Bilmiyorum, İngiltere'nin hamburgeri ABD'den daha mı iyi? Şimdi de renkleri ayırarak çete diye itham ederek kendi yatırımcılarımızdan özür dilemeden temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha dün tehdit etmemiş gibi yatırımcılara gidiyor. Yatırım kim sen kimsin?

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

Ülkenin gerçeklerinden kopukluklarını bilmeyecek seviyedeler. Bizim ömrümüzü verip, kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuzu başörtüsünü bir gece yarısı gündeme taşıdılar. Bunu da türlü sinsilikleri, tuzakları meşrulaştıran yasa teklifi ile yaptılar. Biz de bu oyuna tüm kadınların kılık kıyafet özgürlükleriyle aileyi esas alan anayasa değişikliği ile karşılık verdik. Bu aralar başörtülü hanım kardeşlerimize rozet takma yarışına girdiler. Üniversite kapılarında kızlarımızın başörtülerini açtıranlar sizler değil miydiniz? Bizim polis kardeşlerimizi de kullandılar. Kızlarımızın başlarından başörtülerini çekip alarak onlar zulmettiler. Bay Kemal biz bunları unutmayız. Bütün bunlara rağmen sıkıysa başörtülü adayları koy seni de görelim. Sizin ağababalarınız Meclis'ten başörtülü kızlarımızı atma gayreti içindeydi. Hani demokrasi, hani hak ve özgürlükler? Biz hak verilmez, alınır diyorduk ve bu hakkı aldık.

Arkadaşlarımız Anayasa değişikliği teklifimizi MHP ile, Meclis'teki diğer partilerle görüşmeye başlıyorlar. Cumhur İttifakı olarak MHP ile, arkadaşlarımız görüşmelerini yapacaklar. Bundan sonra bugün tamamlanacak görüşmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip Meclis'e sunacağız. Bu teklifin başörtüsü meselesini bir daha açılmamak üzere gündemden çıkarmanın yanında muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacak.

Bizim beklentimiz siyasi görüşü ve partisi ne olursa olsun milletimizin iradesini temsiline her milletvekilinin bu teklifi destekleyeceğidir. Başörtüsünü bir metrelik bez parçası diye aşağılayan sen değil miydin?

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN HALK OYLAMASI

2008'deki düzenlemeyi iptal için AYM'ye götüren Bay Kemal'in kendi kirli ve yasakçı geçmişiyle yüzleşme imkanını kaçırmaması düşüncesindeyim. Bu süreç CHP Genel Başkanı yanında 28 Şubat ve sonrasında gazete köşeleri ve Meclis'ten başörtülü kardeşlerimizi hedef gösterenler için de özeleştiri fırsatı.

Anayasa değişikliği teklifimizin çok geniş bir mutabakatla hayata geçmesini ümit ediyorum. Böyle bir tablo oluşmazsa halk oylaması dahil diğer adımları atmaya AK Parti olarak hazırız. Milletimizin hakemliğinden asla korkmadık. Meclis'te gereken çoğunluk oluşmazsa son söz milletimize ait olacak.

TUZLA VE YALOVA OLAYLARI

Daha Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyenlerin şimdiden telaşa kapıldıkları anlaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanımıza yönelik yapılan linç girişimi helalleşme maskesi ardındaki CHP'nin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. O tesisler benim belediye başkanlığım, Veysel Bey'in İSKİ başında olduğu dönem yapılan tesis. Bunlar, bunları açma gayretine girerek hava yapıyorlar. Siyasi rekabeti, siyasi husumet olarak gören şiddete meyilli bu faşist güruhu milletimize havale ediyorum. Yalova'da yargıya yapılan saygısızlık ve teşebbüs edilen zorbalık da bunların karakterini ortaya koyan bir diğer örnek. Anayasa'da bunlarla ilgili düzenlemeler belli. Hesabını yargıyla birlikte soracağız.

TBMM'nin yargıya yönelik bu kabul edilemez tavır karşısında üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. Bu kişilerin yürütme organına, şahsımıza, bakanlarımıza yönelik yalan, iftira, hakaret üzerine kurulu hezeyanlarını saymıyorum bile. Şayet Yalova'daki utanç tablosunun müsebbipleri karşısında gereken yapılmazsa güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara almış olacaktır.

KILIÇDAROĞLU'NUN KARA PARA İDDİASI

Bu zatın önceki gün bizi, bakanımızı, Emniyet'i uyuşturucu satıcılarıyla aynı cümle içinde kullanarak sergilediği kepazelik sınırların aşıldığı anlamına gelir. Bu iftiranın hesabını hukuk önünde de soracağız. Polisi ve jandarmasıyla tüm güvenlik teşkilatımızı zan altında bırakan bu tür iddialar 15 Temmuz sonrası yoğunlaştı. Kamuoyu araştırmaları bu masanın etrafındakileri çıldırıyor.

Güvenlik güçlerimizi FETÖ'den PKK'ya kadar terör örgütlerinden arındırarak milletine hizmet eden bir yapıya kavuşturmamız bunları rahatsız etti. Bu büyük başarı dünyada belirtilmektedir. Dünyanın pek çok ülkesi mücadele edemediği için uyuşturucuyu serbest bırakmıştı. Sadece geçtiğimiz yıl 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz 22 binden fazla kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklanmıştır.

Tüm gayretlerimiz sayesinde uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 270'e düşmüştür. Ya sen kendinde misin? Kimyemi bir uyuşturucu olan metamfetamin ile dünyanın başı dertte. Uyuşturucuyla ülke tarihinde en etkin mücadeleiy yürüten kolluk güçlerini töhmet altında bırakacak açıklama yapmak uyuşturucu baronlarına hizmet etmektir. Akıl, izan sahibi olan tüm muhalefet gruplarına sesleniyıorum. Bizim uyuşturucu gelirleriyle cari açığı kapatma derdimiz yok. Bu kişinin ekonomik krize çare olarak uyuşturucu ve organ kaçakçılarından vergi alınmasını teklif eden bir zihniyet olduğunu hatırlatmak isterim.

15 Temmuz'dan bu yana PKK terör örgütünün uyuşturucu ticaretindeki çok önemli operasyonları biz gerçekleştirdik. 53 terörist etkisiz hale getirilirken 362 milyon kenevir ele geçirilerek örgüte 287 milyar liralık darbe vuruldu. Bu zatın uyuşturucu hezeyanın sebebi daha iyi anlaşılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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