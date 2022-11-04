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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne konuşuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Dünyadaki kadın hareketlerinin dilini ve pratiğini şekillendiren unsurlardan birisi kültürel kod farklılıklarıdır. Ortaya çıkan tek düzelik, çeşitli kültürlerdeki kadın algısını ortadan kaldırmıştır. Batı medeniyetindeki kadına bakışta ve hayattaki konumunda ortaya çıkmıştır.

Gelişmiş ülkelerin dışarıya verdikleri imajın tersine kadına yönelik cinayet, şiddet gibi konularda ciddi sorunlar yaşadıklarını biliyoruz. Biz ülkemizde tek bir kadının bile şiddet uğramasını, hayatını kaybetmesini asla kabul edemeyiz. Ülkemizi kadına yönelik şiddetin, cinayetin dört bir yerde gezdiği gibi yansıtanların kendi içindeki çürümeyi yansıttıklarını gösterir.

Kadınların dışlandığı dünya insanlığın yarısından feragat etmiş demektir. Bu da hem fıtrata hem inancımıza hem de hayatın işleyişine aykırıdır. Kadını aile başta olmak üzere varoluşun temelinden koparıp sapkın akınlarla yan yana getirenler en büyük kötülü yaparlar.

Eksiklikleri, aksaklıkları düzelterek bugüne kadar devrim niteliğinde pek çok değişikliği kadınların hanesine yazdırdıysak bugün de devam edeceğiz. İnancımızın, medeniyetimizin, kültürümüzün insan vasfımızın gereği olarak bu mücadeleyi sizlerle sürdürmekte kararlıyız.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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