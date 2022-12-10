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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da toplu açılış töreninde konuşuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan, "En son eylül ayında geldiğimiz Samsun'a hasret kaldık. Aldığım resmi rakam 100 bini yakaladı. Cadde boyu Samsunlu kardeşlerimizle el eleydik" diyerek sözlerine başladı.

"Samsun istikbalin de istiklalin de kıymetini en iyi bilen şehirdir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 20 yıl boyunca mücadelenin içinde yer aldık. Vesayetçilerden darbecilere, teröristlerden ekonomik tetikçilere kadar her kesimden tehdide karşı milletimizin ve devletimizin bekasını savunduk. Amaç Türkiye'yi küresel siyasi ve ekonomik düzenin dışında bırakmaktı" dedi.

HDP MESAJI: MECLİS'TEN TEMİZLEMEYE HAZIR MIYIZ?

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi parlamentomuzda terör örgütünün uzantıları var. Şimdi bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız? 2023'te parlamentomuz gerçek sahipleriyle ihya olacak. Altılı masayı hep birlikte çökerteceğinize inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkeyi yönetme sorumluluğunu alınca, kolları sıvayıp hemen işe giriştik. Bir yandan tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini başlatırken, üzerimizde asırlardır uygulanan senaryoları çöpe attık. Ülkemizi eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, şehircilikten spora dünyanın birinci ligine çıkaracak eser ve hizmetlere kavuşturduk" ifadelerini kullandı.

"MANKURTLARI TASFİYE ETTİKÇE..."

Erdoğan, "Kaybedilen altın kıymetindeki yılların heba edilen imkanların hesabını en iyi Türkiye Yüzyılı'na dört elle sarılarak sorabiliriz. Ülkemizin geçtiğimiz 10 yılında olup bitenler dahil bu kadim mücadelenin ne kadar derin olduğunu, ne kadar acımasız yürütüldüğünü göstermeye yeterlidir. Bu sinsi alçaklıkların hepsinde kendi insanımız kullanıldı. Sadece PKK ve FETÖ terör örgütlerinin insani maliyeti bile onlarca yıla bedeldir. Türkiye içindeki mankurtları tasfiye ettikçe adeta kendine gelmiştir" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı ile yeni ve daha büyük atılımın müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz" dedi.

"MİLLETİMİZLE YÜRÜDÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kardeşiniz 50 yıldır siyasetin içinde, 50 yıldır sadece halkıyla yürüdü, yattı, kalktı. Buralara böyle geldik. Biz milletimize karşı daima hasbi olduk. Hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimizin öfkesiyle öfkelendik. Öyle ithal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Siz varsanız yeter. Yarın Sayın Putin ile arkasından Sayın Zelenskiy ile görüşmeler yapacağım. Neler yapabiliriz bunları konuşacağız" ifadelerini kullandı.

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