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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış töreninde konuşuyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni miting alanında, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Erzurum, Malazgirt'ten de önce 1048 yılındaki Pasinler zaferiyle Anadolu'yu ebediye yurdumuz haline getiren yolu açmıştır. Geçtiğimiz asırda milletimizin istiklalini ve istikbalini binlerce şehidin omuzlarında yükselten yine bu şehirdir. Bu aziz şehrin insanları Dadaş sıfatını bileklerinin hakkı, yüreklerinin cesaretiyle kazanmıştır. Erzurum'u Türkiye Yüzyılı'nda tüm bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek istiyoruz.

Her devirde, bugün de birileri akıllarını geleni söyleyeni siyaset sanıyor. Biz ise 20 yıldır her sözümüzü tutmuş, her vizyonumuzu hayata geçirmiş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bizde yalan yok, hakikat var. Geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza attık. Eser ve hizmet siyasetiyle Erzurum'un da altyapı eksiklerini giderdik, hak ve özgürlük hayallerini gerçekleştirdik. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri paylaşacağız.

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