Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ülkemizin dört bir yanında karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. He türlü fedakârlıkla evlatlarının eğitim ve öğretiminden taviz vermeyen ebeveynlerimizi tebrik ediyorum.

Evlatlarımızın geleceğine sahip çıkma gayesiyle ülkemiz genelinde pek çok projeyi hayata geçirdik.

Eğitimde kalitenin daha da artması için çalışıyoruz. İstanbul'umuza da ayrı bir önem verdik. Son 20 yılda eğitim alanında sadece İstanbul'a 90 milyar TL'lik yatırım yaptık.

"SINIF MEVCUTLARINI DAHA AŞAĞI ÇEKTİK"

Eğitim ordumuza kazandırdığımız 20 bin yeni öğretmenden 10 bininin atamasını da İstanbul'a gerçekleştirdik. Ortalama sınıf mevcutlarını da çok daha aşağı çektik.

Esenyurt'u da cazibe merkezi haline getirecek bir eğitim külliyesinin inşasına başlıyoruz. Hali hazırda bazı işlerimizi tamamladığımız kampüsümüzün inşasını süratle tamamlamayı hedefliyoruz.

Belediye başkanlığından bu yana 40 yıldan fazla bir süreden bu yana bu anlayışla milletimizin huzurundayız. Meydanlarda bol keseden atıp tutup millet yetki verince de bahane arayanlardan olmadık.

KAĞITHANE-HAVALİMANI METRO HATTI AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz hafta da Rami Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Aynı şekilde 6 yıl süren titiz bir restorasyon çalışmasının ardından İstanbul'umuzun sembollerinden Yeni Camii'yi yeniden açtık.

Bay Kemal SSK'nın genel müdürü olduğu zaman hastanelerin halini biliyorsunuz değil mi. Biz Çam Sakura, Atatürk Havalimanı'nda Murat Dilmener Hastanesi, buraları 49 günde yaptık.

Pazar günü de Kağıthane İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı açıyoruz. Esenyurt Eğitim Kampüsü'nü de önümüzdeki yıl açmayı hedefliyoruz.

"EN BÜYÜK PAYI EĞİTİME AYIRDIK"

Şimdiye kadar hazırladığımız tüm bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdık. Bu yıl toplam eğitim bütçemiz 651 milyar liraya ulaştı. Derslik sayımızı 343 binden 612 bine çıkardık. Bugüne kadar 750 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Öğretmenlik meslek kanununu hayata geçirerek öğretmenimize ilave haklar tanıdık.

"BURSA'DAN SİNYALİ VERECEĞİZ"

Seçim için sayılı haftalar kaldı. İstanbul'daki milletvekili sayılarının kahir ekseriyetini Cumhur İttifakı olarak almamız gerekiyor.

2023'te Cumhur İttifakı olarak el ele sandıklara yürüyor muyuz. Ben size inanıyorum. Siz de bize inanıyorsanız Allah'ın izni ile bu işi başarırız. Yarın Bursa'da buluşacağız. Bursa'dan İnşallah sinyalimizi vereceğiz.

"TÜRKİYE'NİN KADERİNİ BENİM MİLLETİM BELİRLEYECEK"

Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek. Türkiye'nin kaderini benim milletim belirleyecek. Onlar daha kendi ülkelerinin kaderini belirleyemiyor.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Ayrıca Yunanistan adaları silahlandırırsa eli kolu bağlı durmayız. Bak Miçotakis şunu iyi bil; yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı durursan seninle işimiz yok."