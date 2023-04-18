Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Biz de 2001 tarihinde Afyon'dan yola çıkmıştık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yine Afyonkarahisar'dan başlatıyoruz. Afyon'un 14 Mayıs'ta göstereceği güçlü duruşla Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehir olacağına inanıyorum.

Büyük Zafer'den Türkiye Yüzyılı'na uzanan bu yolda bizi 21 yıldır yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı sunuyorum. Milli Mücadele'yi zafere ulaştırken olduğu gibi Cumhuriyet tarihi boyunca karşılaştığımız her zorluğu atılıma dönüştümeyi başarmış bir milletiz.

Geri kalmışlık iradesini rahmetli Menderes'ten rahmetli Özal'a kadar biz çizgiyle gösterdik. Büyük fedakarlıklar ve bedellerle yavaş yavaş yürüttük. Türkiye son 21 yıldaki demokrasi ve kalkınma atılımlarımızla asırlık hayallerine ancak kavuşabildi.