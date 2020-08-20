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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"KOVİD-19 nedeniyle vefat eden Çumra Belediye Başkanı'na Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Çumra halkına da başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum. Toplantımıza gelirken trafik kazası geçiren Hilmi Güler'e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başarılı bir ameliyat geçirdi.

Partimizin 19'uncu yıldönümünü mütevazi bir programla kutladık. AK Parti 19 yaşın heyecanı, 19 yılın tecrübesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Milletin sinesinden çıkmış bu hareket pekleşe pekleşe yoluna devam ediyor. 14 Ağustos 2001'den beri bu davaya gönül vermiş, katkı sağlamış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bize millete hizmet etme bahtiyarlığını bahşeden Allah'a sonsuz hamd-ü senalar ediyoruz.

AK PARTİ ULU BİR ÇINARA DÖNÜŞTÜ

AK Parti fidanı bugün 83 milyonu kuşatan ulu bir çınara dönüştü. Ülkemizin en büyük siyasi partisiyiz. Milletimizin tüm fertlerini, bütün renklerini bünyesinde barındıran güçlü bir kadroyuz. 19 yılda Türkiye'yi başarıdan başarıya taşımış bir partiyiz.

14 Ağustos 2020 tarihi itibariyle 19 yılı alnımızın akıyla geride bıraktık. Önce millet, önce memleket prensibiyle çalışarak uzun yıllar fetret dönemi yaşayan ülkemizi yatırımlarla tanıştırdık. Elde ettiğimiz bütün başarılar milletimizin eseridir. 19 yıllık başarı eserinin müellifi milletimizin ta kendisidir. Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımı, Allah'a sadakatimize borçluyuz. Milletimiz son 19 yılda gerçekten büyük bedeller ödedi. Vesayet odaklarının direnişinden darbe girişimine kadar pek çok badireyle yüzleştik ama yılmadık. Tehditler karşısında sinmedik, şantajlara boyun eğmedik. Daha çok çalıştık, daha çok gayret gösterdik.

MİLLETİN EMANETİNİ SIRTLANLARA YEDİRMEDİK

14 Ağustos 2001'de Bismillah diyerek çıktığımız bu uzun ince ve meşaketli yolculukta pek çok imtihanla karşılaştık. İçeriden ve dışarıdan sayısız saldırıya maruz kaldık. Milletin emanetini sırtlanlara yedirmedik. 19 yıllık bu uzun yolculukta sabırla yürüyenler olduğu gibi, nefesi yetmeyenler, nefesi kesilenler, yolunu şaşıranlar da oldu. Bu yolculukta böbürlenenler, kibrine yenik düşenler oldu. Bunların hiçbirisine eyvallah etmedik. Bizimle yolunu ayıranlara aldırmadan kutlu mücadelemize devam ettik. Başkaları ne yaparsa yapsın biz vefayı, sadakatı gözetecek, bu ilkeleri kendimize rehber kılmaya devam edeceğiz. Adaletten zerre kadar sapmayacağız. Yönettiğimiz şehrin tüm sakinlerine hizmet götürmeyi kendimize görev edineceğiz. Milletimizin gönlünü kazanmanın peşinde koşacağız. Şehirlerimiz için gayret gösterirken, muhabbeti, nezaketi de eklemeyi unutmayacağız.

ÇÖP, ÇUKUR, ÇAMUR YENİDEN KABUS OLDU

AK Parti'nin alamet-i farikası millete verdiği sözlerin takipçisi olmasıdır. Biz taahhütlerinin arkasında duran bir kadroyuz. İnanımızın huzuruna uçuk vaatlerle değil, üzerinde çalışılmış uygulanabilir programlarla çıktık. Seçim dönemlerinde atan tutanların bugün Haliç'i ne hale getirdiğini biliyorsunu değil mi? Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u teslim aldık, şimdi yine rezillik. Daha 1,5 yıl öncesine kadar belediyecilik hizmetlerinde hiçbir sıkıntının yaşanmadığı şehirlerimiz akmayan sular, toplanmayan çöplerle gündem oluyor. Sunulan hizmetlerin kalitesinde ciddi düşüşler var. Çöp, çukur, çamur yeniden insanımızın kabusu oldu.

İDEOLOJİK BELEDİYECİLİK HORTLADI

İdeolojik belediyecilik tekrar hortladı. Dış görünüşüne, siyasi tercihlerine göre ayrımcılığa uğramaya başladı. Bazı yöneticilerin öç alma gayretiyle hareket ettiğini görüyoruz. Bay Kemal bu sözleri vermemiş miydi? Bay Kemal o garip insanları işinden, aşından, ekmeğinden etmedi mi? SEçim döneminde söylediklerimizi sandıklar kapandıktan sonra unutanlardan olmadık.