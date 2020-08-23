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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenecek Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Türkiye savunma sanayinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Son dönemde sınırlarımız içinde ve dışında elde ettiğimiz pek çok başarıda savunma sanayinin katkısı bulunuyor. Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan devletlerin geleceğine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Teknolojik bağımsızlık çok daha kritik hale gelmiştir. Kamu ve özel sektörü olarak hep beraber çalışıyoruz. Elde ettiğimiz her başarıyı, bir sonraki adımın öncüsü olarak görüyoruz. Kamu ve özel sektörü kuruluşlarımızın yürüttükleri her proje geleceğimize güvenle bakmamızı sağlıyor.

Kritik bir jeopolitikte her alanda güçlü olabilirsek ayakta kalabiliriz. Bugün doğu Akdeniz'den Ege'ye, Kafkaslar ve Afrika'ya kadar kendi politikalarımızı hayata geçirebiliyorsak, geldiğimiz seviye sayesindedir. Rahatsız olanlar, Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında ellerinden geleni yapıyorlar. Artık gizlemeye bile gerek duymadan her türlü askeri, siyasi, ekonomik, darbe, tuzak yöntemlerini kullanıyorlar. Milletimiz her seferinde milli iradenin, demorasinin, istiklal ve istikbalinin yanında yer alarak bu oyunları bozmuştur. Milletimiz 2023'te de hem dışarıdaki hem içerideki faşist kafalara gerekli cevabı verecektir.