Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu partinin kurucusu milletimizn kendisidir. Partide görec alanlar sorumluluğun millete karşı olduğunu bilir. İnsanlık tarihine büyük yürüyüşler yön vermştir. Milletimiz AK Parti'yi kurarak yeni bir hamle başlatmıştır.

Üklemizin geleceği konusunda AK Parti'den başka proje sahibi başka parti bulunmuyor. Bizim davamız Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, cumhuriyetin aklıdır.

AK Parti milletin taleplerinden doğmuştur. AK Parti'nin kumaşını millet dokumuştur. Bütün çabamız milletimiz içindir.

Türkiyenin 14 Ağustos 2001den bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Özellikle 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından AK Partiyi, hükümet eden ama iktidar olamamış bir parti haline dönüştürmek için oynanan oyunları hep aklımızda tutmalıyız.



"ORUÇ REİS'İMİZE SAKIN SALDIRMAYIN, BEDELİNİ AĞIR ÖDERSİNİZ DEDİK"

Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar.

Gereken tedbirleri alarak ekonomimizi güçlendirdik. Ülkemiz salgın döneminde sahip olduğu alt yapının önemini ortaya koymuştur.

Sağlıktaki başarı çıtamızı gittikçe yukarı çıkarıyoruz. Konya'daki şehir hastanemizi de açacağız.

Lisans öğrencilerine göreve geldiğimizde 45 TL burs veriliyordu. Biz bunu 550 TL'ye çıkardık. 81 kent üniversite kurduk. Üniversite öğrenci sayımız 8 milyonu buldu. Üniversitelerimizi tek tip olmaktan çıkarıyoruz.

26 olan havalimanı sayımız 56'ya yükseldi. Gurur abidesi olan İstanbul Havalimanı'nı hizmete açtık. Ülkemizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobili 2022 sonunda banttan indireceğiz.