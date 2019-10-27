Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

"BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ DÖNÜM NOKTASIDIR"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan İngilizce paylaşımda bulunan Erdoğan, "DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktası teşkil etmektedir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor. İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2019