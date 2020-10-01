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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 4. Kadın Konferansına mesaj

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan BM Dördüncü Kadın Konferansı'nın 25. yıl dönümü etkinliğine video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM 4. Kadın Konferansına mesaj

"Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz" diye konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Dördüncü Kadın Konferansı'nın 25. yıl dönümü etkinliğine video mesajında şu ifadeleri kullandı:

Kadınların iş gücüne katılımını teşvik ettik. Kadınların işgücüne katılma oranı 6,5 puan artarak yüzde 34,4'e yükseldi. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur.

"KOVİD'ten OLUMSUZ ETKİLENEN KESİMLERİN BAŞINDA GELİYOR"

Kovid 19 salgını kadın haklarının aradan geçen 25 yıla rağmen halen ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Kadınlar salgından en olumsuz etkilenen toplum kesimlerinin başında geliyor.

"ŞİDDET İHTİMALİNE KARŞI KADIN KONUK EVLERİNİ AÇTIK"

Türkiye olarak bu süreçte ev içi şiddetin artma ihtimalini dikkate alarak kadın konuk evleri açtık. İstihdam önlemleri, kadın dostu politikalar, mobil uygulama ile şiddet ve istismar vakaların ilgili birimlere anında bildirilmesini sağladık.

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