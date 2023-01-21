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Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar - Öne çıkan haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar

Bursa'da, açılışlar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan dikkat çeken satır başları: "Bursa'da son 20 yılda 80 milyar TL'lik yatırım yaptık. Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattını 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz. Bursa'daki tarihi çarşı ve Hanlar bölgesine de hak ettiği tarihi siluetini teslim edeceğiz. Bursa adeta bir açık hava müzesi olacak."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar - Öne çıkan haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni ile BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılmak üzere Bursa'ya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Bursalılara seslenen ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"2023 Bursa'da bir şölene sahne olacak. Bu mübarek şehrin girdiğimiz hem mücadelede desteğini de duasını da yanımızda bulduk. Türkiye'nin gelecek yüzyılını da birlikte inşa edeceğiz. Bursa'nın bizle olması durumunda üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur. Bugün de şehrimizi hak ettiğimiz eserlere kavuşturmak için Bursa'dayız.

Az önce Emniyet'ten rakamları alayım dedim; verilen rakam şu: 120 bini bugün aştık. Maşallah, Rabbim bu coşkunuzu daim kılsın. Aramızdaki bu sevgiden aldığımız güçle 2023 sınavını başarıyla vereceğiz. Şimdi açılışını yapacağımız yatırımları sizle kısaca paylaşmak istiyorum.

Eğitimde ana okuldan liseye çeşitli ilçelerimize 127 yatırımı bugün açıyoruz. Mudanya Üniversitemizin de fakülte ve araştırma birimlerini bu eğitim öğretim yılında faaliyete açıyoruz.

Sağlıkta, ilçelerimizde yapımı tamamlanan tesislerimizin, adalette adliye binalarımızın açılışlarını da bugün yapıyoruz. DSİ tarafından 1 milyar 745 milyar TL yatırımla tamamlanan Gemlik Büyükkumla Barajı'nı da buradan hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var soruyorlar çare ne? Çare barajdır, baraj. Kardeşlerim, Tarım Bakanlığı tarafından tamamlanan hizmetlerimizin açılışlarını da gerçekleştiriyoruz.

"20 YILDA 80 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPTIK"

Ayrıca özel sektörümüz ve kamu yatırımlarıyla 30 milyar TL'yi bulan bir yatırımı şehrimize kazandırıyoruz. Bakanlıklarımıza, iş dünyamıza teşekkür ediyorum. 14 milyar TL'lik yeni yatırımların da şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz. Son 20 yılda Bursa'ya 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

Sosyal yardımlarda Bursalı kardeşlerimize 7.2 milyar TL'lik kaynak aktardık. 86 adet sağlık tesisi de yaptık. Durmak yok, yola devam. TOKİ eliyle Bursa'da 25 bini aşkın konutu hayata geçirdik.

"BURSA AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK"

Bursa'da riskli yapı olarak belirlediğimiz 15 bine yakın yapının kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'daki tarihi çarşı ve Hanlar bölgesine de hak ettiği tarihi siluetini teslim edeceğiz. Bursa adeta bir açık hava müzesi olacak.

Bursa'da 11 adet Millet Bahçesi Projesi'nden 4'ünü tamamlamıştık, birini de bugün açıyoruz. Bursa'dan İstanbul'a 1 saatte, İzmir'e 3.5 saatte varılabiliyor. Fiziki olarak yüzde 40'ı tamamlanan metro projemizi de yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz.

"HIZLI TRENİ 2025'TE AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattını 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz. TOGG'a ev sahipliği yapan Bursa'ya 8 organize sanayi bölgesi kazandırdık. Uludağ Alan Başkanlığı'nı kurarak bu bölgemizin hak ettiği biçimde korunmasını sağladık.

İnşallah önümüzdeki dönem Bursa'mızı Türkiye yüzyılının parlayan yıldızı haline getirmeye devam edeceğiz. Ama beraberce çok çalışmamız lazım. Bursa, müreffeh Türkiye'nin yolunu sandıkta açmaya hazır mıyız? Ana kademe durmak yok, sandıklar patlayacak. Durmuyoruz değil mi çok çalışacağız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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