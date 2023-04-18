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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na: Ağababalarına sor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Birileri çıkmış seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor" derken, "Bay bay Kemal'e sesleniyorum; bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan, batıda sırtını sıvazlayan ağababalarına sor. Git hamburgercide buluştuğun Pennsylvania'daki alçaklara sor" ifadelerini kullandı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na: Ağababalarına sor
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Biz de 2001 tarihinde Afyon'dan yola çıkmıştık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yine Afyonkarahisar'dan başlatıyoruz. Afyon'un 14 Mayıs'ta göstereceği güçlü duruşla Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehir olacağına inanıyorum.

Büyük Zafer'den Türkiye Yüzyılı'na uzanan bu yolda bizi 21 yıldır yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı sunuyorum. Milli Mücadele'yi zafere ulaştırırken olduğu gibi Cumhuriyet tarihi boyunca karşılaştığımız her zorluğu atılıma dönüştürmeyi başarmış bir milletiz.

Geri kalmışlık iradesini rahmetli Menderes'ten rahmetli Özal'a kadar biz çizgiyle gösterdik. Büyük fedakarlıklar ve bedellerle yavaş yavaş yürüttük. Türkiye son 21 yıldaki demokrasi ve kalkınma atılımlarımızla asırlık hayallerine ancak kavuşabildi.

IMF İLE İLİŞKİLER

Birileri çıkmış seccade edebiyatı yaptığı gibi bir de emperyalizm edebiyatı yapıyor. Emperyalistlerin tetikçisi, terör örgütleriyle yürüyen kişi. Emperyalizmin finansörü, Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Laf. Emperyalistlerin truva atı, IMF ile adamlarını otellerde gizli saklı buluşturan kim? Bay bay Kemal çıkmış şimdi de iğrenç üslubuyla bize anti-emperyalizm dersi vermeye kalkıyor.

Bu kardeşiniz başbakan olduğunda Davos'ta IMF'in başkanıyla görüşme yapıyoruz. Masanın etrafında olan birisi daha vardı. Ona ekonomi görevini vermiştik. IMF'in başkanına dedim ki, adamlarınızı gönderiyorsunuz, geliyor. Bizden taksitleri alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi yönetemezsiniz, Türkiye'yi ben yönetirim. Yanımızda olan kimdi "bebecan." Şimdi atıyor tutuyor. 2013 yılına kadar biz IMF ile yürüdük. 2013'te bütün ödemeleri bitirdik ve IMF ile yolları ayırdık.

Bay bay Kemal'in adamları, bize, İYİ Parti'nin adamları dediler ki; 'IMF'ten yardım almanız lazım, borç almanız lazım ki Türkiye ekonomisini düzeltsin.' Almadık ne oldu, biz yola yürüdük mü, herhangi bir şey oldu mu? 2013'ten sonra bizim IMF ile ilişkimiz yok. O zaman Merkez Bankası'nın rezervi neydi 27,5 milyar dolar, şimdi üç haneli rakamlara geçtik.

"EMPERYALİSTLERE PARA MUSLUKLARINI KESTİK"

Bizim siyasi hayatımızın tamamı emperyalistlerle ve taşeronlarıyla mücadeleyle geçti. Emperyalizme meydan okuduk. Suriye ve Irak harekatlarıyla oyunlarını bozduk. 15 Temmuz gecesi bay bay Kemal tankların arasından kaçıp giderken, biz Yeşilköy Havalimanı'nda halkımızla beraberdik. Emperyalistlerin silahşorlarına göğsümüzü biz siper ettik. Milletin kanını sülük gibi emen faiz lobilerine geçit vermeyerek emperyalistlerin para musluklarını biz kestik.

Şimdi TCG Anadolu İstanbul Sirkeci'de halkın ziyaretine açıldı. Halk hayran ama bu CHP lobisi masanın etrafındaki 7'liler TCG Anadolu'yu gördükçe kuduruyorlar. Onlar yapamazdı. TCG Anadolu'yu gezenler, 'Allah'a hamd olsun böyle uçak gemimiz var' diyor. Biz yaparız, yaparsa Cumhur İttifakı yapar.

"BAY BAY KEMAL'E SESLENİYORUM; GİT..."

Bay bay Kemal'e sesleniyorum; bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan, batıda sırtını sıvazlayan ağababalarına sor. Git hamburgercide buluştuğun Pennsylvania'daki alçaklara sor. Git, dağdaki kadrolarının başlarını ezdiğimiz bölücü yandaşlarına sor. Git, Türkiye deyince gözleri parlayan mazlumlara sor. Git, Karabağ'da işgalden kurtulan yerlerdeki kardeşlerimize sor. Git, Doğu Akdeniz'de haklarına sahip çıktığımız Kıbrıs Türkü'ne sor. Sor ki bizim kime secde ettiğimizi, kime diz çöktürdüğümüzü sana anlatsınlar. Biz sadece Allah'ın huzurunda secdeye varırız.

Daha 7 kişi aynı masada oturtmaktan, aynı hizada tutmaktan aciz olan birisi Türkiye'nin hakkını yedi düvele karşı nasıl savunur?

"HER AK PARTİLİ 100 KİŞİYİ SANDIĞA TAŞIMALI"

Havalimanından buraya gelene kadar her taraf tıklım tıklım doluydu. Afyonkarahisarlılardan Rabbim razı olsun. Türkiye Yüzyılı'nı da eser ve hizmet siyaseti üzerinden yükselteceğiz. 26 gün kaldı. 26 gün, gece gündüz çalışmaya var mıyız? Her bir AK Partili 100 kişiyi sandığa taşımalı.

Başmakçı ilçemizde kuş gribiyle nedeniyle itlaf edilen 3 milyona yakın hayvan ve malzemelerinin bedeli olan 225 milyon lirayı en kısa sürede ödüyoruz.

"BUNLAR GAYRİMİLLİ"

Bay bay Kemal'e ve avenelerine Türkiye kalacak olursa ne altyapı ne üst yapı hiçbirini bulamazsınız. Diyor ki, bu yollarla, köprülerle, havalimanlarıyla, üniversitelerle soğan-patates gelir mi diyor. Bunlar olmazsa soğan-patates nereden gelecek? Şu anda biz Afyonkarahisar Havalimanı'na indik. Bir zamanlar bunlar yoktu. Bunlar medeni değil, bunlar gayri medeni. Geldik, 78 üniversite vardı şimdi 208 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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