ABD Başkanı Joe Biden ne dedi? Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’in, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyacağına yönelik iddiaların ardından merakla beklenen o açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak niteledi.

Biden geçen yıl seçim kampanyası sırasında, ABD’deki Ermeni toplumuna bu konuda vaatte bulunmuş, "benzer bir trajedinin bir daha asla tekerrür etmemesi için Ermeni Soykırımı'nı tanıma ve evrensel insan haklarını, yönetiminin en önemli önceliği yapma" sözü vermişti.

Böylece Biden, 1981 yılında yaptığı açıklamada aynı sözcüğe yer veren Ronald Reagan'dan bu yana "soykırım" terimini kullanan ilk ABD başkanı oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN JOE BİDEN'A YANIT

Erdoğan: "ABD Başkanı Biden, bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır" dedi.

"Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatlerin ortaya çıkartılması, bu işin erbabına, tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil."

"Yıllardır dile getirilen Ermeni iddiaları konusunda ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık."

"Radikal Ermeni çevrelerin ve Türkiye karşıtı grupların baskısıyla yer verildiğini düşünüyoruz."