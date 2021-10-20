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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nijerya'da açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün Nijerya'da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz." dedi

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nijerya'da açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nijerya'da açıklamalar
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Afrika ülkelerindeki resmi ziyaretlerine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları;

"5 yıl aradan sonra Nijerya’ya gerçekleştirdiğim bu resmi ziyaretin, ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkaracağına inanıyorum. Az önce çeşitli alanlarda imzalamış olduğumuz anlaşmalar, ziyaretimizi taçlandırmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Buhari ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türkiye-Nijerya ilişkilerini tüm cepheleriyle gözden geçirdik. Münasebetlerimizi her alanda nasıl daha ileriye taşıyabileceğimize ilişkin fikir teatisinde bulunduk. İş birliğimizi derinleştirmek hususunda aynı kararlılığı paylaştığımızı memnuniyetle müşahede ettik. Önümüzdeki yıl diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 60. yıl dönümünü idrak edeceğiz."

Erdoğan, Nijerya’nın Türkiye’nin Afrika kıtasındaki en eski diplomatik temsilciliklerinden birisine ev sahipliği yaptığını ifade ederek “D-8, İslam İşbirliği Teşkilatı, EKOVAS ve Afrika Birliği gibi kuruluşların önemli bir üyesi olan Nijerya, bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Nijerya’nın Afrika kıtasında barışın, istikrarın ve ekonomik kalkınmanın tesisi yönünde gösterdiği çabalar, takdire şayandır” dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"Kıtanın üretim merkezi konumundaki Nijerya ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 2 milyar doları buldu. Stratejik ortaklık temelinde şekillenen, Afrika ile ilişkilerimize mevcut ziyaretlerimizle ivme kazandırıyoruz. Afrika’daki büyükelçiliklerimizin sayısı 43’e ulaştı. 21-22 Ekim'de Üçüncü Türkiye Afrika İş Forumu’nu İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Ardından 17-18 Aralık’ta İstanbul’da Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’ne ev sahipliği yapacağız. Nijerya ile iş birliğimizi her alanda daha ileriye taşımaya kararlıyız.”
“Pek çok Nijeryalı gencin Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim görmesinden ve bundan dolayı da Türkiye burslarından faydalanmasından özellikle mutluluk duyuyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye olarak dost ve kardeşimiz Nijerya’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Terör örgütleri, silahlı çeteler ve deniz haydutlarıyla eş zamanlı mücadele yürüten Nijerya ile askeri savunma ve güvenlik konularındaki iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Bu vesileyle, terör hadiselerinde hayatını kaybeden Nijeryalı kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Nijerya halkına sabırlar diliyorum.”

'SAVUNMA SANAYİ İMKANLARIMIZI NİJERYA İLE PAYLAŞMAYA HAZIRIZ'

"Savunma sanayisi ve güvenlik alanlarında dünya çapında takdir toplayan, imkan ve kabiliyetlerimizi Nijerya ile paylaşmaya hazırız. Terörle mücadelede sergilediğimiz bu hassasiyetin, Nijerya makamları nezdinde de karşılık bulacağına eminim. Malumunuz Türkiye’de uzun yıllardır PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere çeşitli sayıda terör örgütüyle mücadele ettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ’nün Nijerya’da sürdürdüğü yasa dışı faaliyetler hakkında Nijerya makamlarıyla gerekli bilgi paylaşımlarında bulunmaya devam ediyoruz."

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Resmi törenin ardından iki lider heyetler arası ve baş başa görüşme gerçekleşti.

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