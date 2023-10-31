Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde! 2023-2024 KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar oldu?
Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine bir müjde geldi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023-2024 yılı lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ve kredi miktarlarını açıkladı. Hatırlanacağı gibi 2022-2023 yılı, KYK lisans bursu 1250 TL, KYK yüksek lisans bursu 2500 TL, KYK doktora bursu 3750 liraydı. İşte 2023-2024 güncel KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi kredi ve burs miktarlarını duyurdu. Yapılan açıklama, "2023-2024 KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar, kaç TL oldu?" Sorularını gündeme getirdi. KYK burs ve kredi imkanından yararlanan üniversite öğrencileri yeni dönem kredi ve burs miktarlarını araştırmaya başladı. Yeni dönem kredi ve burs miktarlarına gelen zam sonrasında güncel burs miktarları haberimizde derledik. İşte 2023-2024 zamlı KYK burs ücretleri...
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada:
Gençlik ve Spor bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. 2024 yılı kredi burs ücretlerini 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkarıyoruz.
LİSANS, ÖN LİSANS VE DOKTORA KYK BURS ÜCRETLERİ 2023 2024
2024 yılı kredi burs miktarları
Lisans öğrencileri 1250 TL'den 2000 TL'ye