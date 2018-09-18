Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş Lisesi'nde düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Törenin ardından okulu gezen Erdoğan, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.
"ANNE, BABA VE ÖĞRETMENİNİZDEN BAŞKA KİMSENİN ELİNİ ÖPMEYİN"
Bu sırada elini öpmeye çalışan bir öğretmene izin vermeyen Erdoğan, "Annenizin, babanızın ve öğretmenlerinizin elini öpün. Başka kimsenin elini öpmeyin" ifadelerini kullandı. Öğrencilere de aynı tavsiyede bulunan Erdoğan, okulun robotik takımının çalışmalarını inceledi.
ÖĞRENCİ İSTEDİ, ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Robotik takımı adına Esad Yusuf Atik ile Anıl Mert Ar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulübün çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Bu sırada söz alan Esad Yusuf Atik, TÜBİTAK projesine katılacağını belirterek "Şu anda içeriğinden bahsedemiyorum. İsterseniz daha sonra iletişim kurabileceğimiz bir kanal verirseniz bize oradan konuşabiliriz' dedi.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başdanışmanı Zafer Çubukçu'ya öğrencilerin iletişim kurabilmesi için talimat verdi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ