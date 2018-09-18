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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencinin TUBİTAK talebine jet talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un tarihi okullarından olan Kabataş Erkek Lisesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, öğretmen ve öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşırken bol bol sohbet etti. Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı. Erdoğan ile öğrenciler arasındaki sohbette ilginç bir an da yaşandı. Robotik çalışmaları ile ilgili Erdoğan'a sunum yapan öğrencilerden Esad Yusuf Atik, TÜBİTAK projesine katılacağını belirterek, "Şu anda içeriğinden bahsedemiyorum. İsterseniz daha sonra iletişim kurabileceğimiz bir kanal verirseniz bize oradan konuşabiliriz" dedi. Erdoğan, öğrencinin talebi üzerine Başdanışmanı Zafer Çubukçu'ya jet talimat verdi

18.09.2018 - 19:22 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş Lisesi'nde düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Törenin ardından okulu gezen Erdoğan, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.

"ANNE, BABA VE ÖĞRETMENİNİZDEN BAŞKA KİMSENİN ELİNİ ÖPMEYİN"

Bu sırada elini öpmeye çalışan bir öğretmene izin vermeyen Erdoğan, "Annenizin, babanızın ve öğretmenlerinizin elini öpün. Başka kimsenin elini öpmeyin" ifadelerini kullandı. Öğrencilere de aynı tavsiyede bulunan Erdoğan, okulun robotik takımının çalışmalarını inceledi.

ÖĞRENCİ İSTEDİ, ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Robotik takımı adına Esad Yusuf Atik ile Anıl Mert Ar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulübün çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. Bu sırada söz alan Esad Yusuf Atik, TÜBİTAK projesine katılacağını belirterek "Şu anda içeriğinden bahsedemiyorum. İsterseniz daha sonra iletişim kurabileceğimiz bir kanal verirseniz bize oradan konuşabiliriz' dedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başdanışmanı Zafer Çubukçu'ya öğrencilerin iletişim kurabilmesi için talimat verdi.

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