Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'deki Türk, Soydaş ve Müslüman toplumuna hitap ediyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her birinin hasretini bugün bir kez daha New York’a taşıdık. Bu salonu dolduran tüm kardeşlerimize sevdanız muhabbetiniz için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bugün bizi kucaklayan ABD İslam Toplumu’na gönülden şükranlarımı sunuyorum.

Kardeşlerim bizler birbirini Allah için seven burada sırf Allah'ın rızası için toplanan insanlarız.

Hiç kimse bizim binlerce yıllık kardeşliğimize leke süremez, kimse bizi bölemez. Kardeşlik hukukumuzu sürdürdüğümüz sürece hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Hakkımızı aramazsak, onurumuzu savunmazsak kimse bize onları lütuf olarak vermeyecektir.

11 Eylül terör saldırılarının ardından sizler oldukça çetin bir sınav verdiniz. Haksızlıklara karşı mücadelenizi sürdürürken hiçbir zaman hukuktan ayrılmadınız. Müslümanlar, birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman neleri başarabildiklerine şahit oldular.

Bazı terör örgütleri üzerinden özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor. Terör örgütlerinin katlettiği masunların neredeyse tamamı Müslümanlardır. Emperyalistlere taşeronluk yapan örgütlerin hayatını kararttığı insanlar bizim kardeşlerimiz. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler, söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyorlar.

Kimse batılı ülkelerde artan İslamofobiye bigane kalamz kalmamalıdır. Bizim Müslümanlar olarak başka din mensuplarıyla barış içinde yaşama sorunumuz yoktur. Hiçbir zaman da olmamıştır. Irkçılık, ayrımcılık Müslümana yakışmaz. İslam bir barış dinidir.