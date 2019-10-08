Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'da temel atma töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu görüşmenin hemen akabinde Balkanların barış projesini süratle hayata geçirmek için yoğun çaba harcadık. Değerli dostum Vucic'e ve Bosna Hersek'in değerli üyelerine bu projeye verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Sava nehri üzerinde yer alacak bugün temelini attığımız köprüyü dostluk köprüsü olarak görüyor, sembolik değer yüklüyoruz.

"TÜRK FİRMASI BELİRLENEN ZAMANDAN ÖNCE TAMAMLAYACAKTIR"

Projenin en kısa zamanda layıkıyla hayata geçirilmesi konusunda Taşyapı firmasından beklentimiz büyüktür. İnanıyorum ki bu Türk firması belirlenen zamandan daha kısa zamanda bu projeyi tamamlayacaktır. Kıymetli misafirler tarihi ve kültürel mirasımız, ortak zenginliğimizdir. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğimizin abideleridir. Geçmişten aldığımız ilham, güç ve casaretle geleceğimizi de hep birlikte inşa edeceğiz.

"DOSTUM VUCİC'VE VE İLGİLİ BAKANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bunun son örneği TİKA tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Tuna nehrinin incilerinden Ram kalesidir. Kültürel mirasımızın bu şahane örneğinin bölgenin turizm potansiyeline katkıda bulunacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ayrıca Yeni Pazar yolunun temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Sancak bölgesinden diğer bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak, ekonomi ve ticari dinamizmini arttıracak dostum Vucic'e ve şahsında ilgili bakanlara teşekkür ediyorum.

"TÜRKİYE SIRBİSTAN'DAKİ YATIRIMLARI ARTIRARAK DEVAM EDECEK"

Tutin'in değerli belediye başkanı Şemseddin, Yeni Pazar-Tutin yolunda geçirdiği elim trafik kazası sonucunda hakkın rahmetine kavuşmuştu. Bu vesile ile kendisini şükranla anıyor Şemseddin kardeşime, Allah'tan rahmet ve tüm Tütin halkına başsağlığı diliyorum. TİKA tarafından inşası ve donanımı gerçekleştirilen Yeni Pazar Yüksek Mahkemesi Adalet Akademisi şubesi ve Valide Sultan Camii'nin açılışını da bugün yapıyoruz. Yatırımlarımızın tüm bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye Sırbistan'ın genelindeki yatırımlarını attırmaya devam edecekti.

"TÜRKİYE'NİN YEGANE ARZUSU BALKANLAR'DA BARIŞTIR, İSTİKRARDIR"

Otomobil fabrikasının temel atma törenini bugün gerçekleştiriyoruz. Tüm bu yatırımlarımızın bölgeye ve bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin yegane arzusu, isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda gerçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi. Farklılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak değil, zenginliğimiz görerek istikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz. Her alanda işbirliğimizi geliştirmeliyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde ortak gururumuz olan bu projelere yenilerini ekleyeceğimize inanıyorum. Değerli dostum Vucic'e ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyorum, tüm değerli arkadaşlarımızla inanıyorum ki bölgenin geleceğini çok daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz.

Teşekkür ediyor, Türkiye'nin selamlarını, sevgilerini sizlere iletiyorum.