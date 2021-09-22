Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli paylaşım! 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği ABD'nin New Yok kentinde, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katıldı ve katılımcılara seslendi. Erdoğan daha sonra ise önemli bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa’da yer alan ve ‘Tarihin Sıfır Noktası’ olarak adlandırılan Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti, New York’taki Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenmeye başladı. Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun" dedi.