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Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e tebrik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'e tebrik telefonu

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilen Şahbaz Şerif ile telefonda görüşerek tebriklerini iletti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e tebrik
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Pakistan Meclisi’nin takdiri çerçevesinde başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif'e tebriklerini iletti.

Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Pakistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, Türkiye’nin köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Pakistan halkının karşı karşıya kaldığı tüm zorluk ve engellere rağmen demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan'a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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