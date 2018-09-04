Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Kahraman milletimizin, bugün de ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelen her türlü saldırı karşısında birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, iradesine ve istikbaline sahip çıkması, ülkemize yönelik hain girişimlere karşı tüm gücüyle direnmesi, o mücadele ruhunun halen muhafaza edildiğinin somut bir göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas Kongresi'nin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle:

“Kurtuluş Savaşımızın en önemli anlarından biri olan Sivas Kongresi, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sağlamak üzere topyekûn mücadele kararının alındığı tarihi bir dönemeçtir.

Bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin yeniden yakıldığı Sivas Kongresi, işgale karşı milli iradenin teşkili, Misak-ı Milli’nin belirlenmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, Cumhuriyetimizin kuruluşu açısından da önemli bir rol oynamıştır.

“Manda ve himaye kabul edilemez. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz” düsturuyla hareket eden aziz milletimiz, Sivas Kongresi’nden sonraki süreçte de, varlığına, milli ve manevi değerlerine kastedenlere, aynı azim ve şuurla daima karşı çıkmıştır.

Kahraman milletimizin, bugün de ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelen her türlü saldırı karşısında birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, iradesine ve istikbaline sahip çıkması, ülkemize yönelik hain girişimlere karşı tüm gücüyle direnmesi, o mücadele ruhunun halen muhafaza edildiğinin somut bir göstergesidir.

Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

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