Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuşa'yı ziyaret edeceğim! 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz kardeşim Sayın İlham Aliyev nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağdaki zaferleri için bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Türk Konseyi, birlik ve beraberliğimizin en önemli göstergesidir. Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler Türk Konseyi gibi işbirliği yapılarının önemini daha da arttırıyor.

Konsey bünyesinde oluşturduğumuz Sağlık Bilim Kurulu bu süreçte 6 kez toplandı, bilim adamlarımız Aşı Çalıştayı'nda bir araya geldi.

"ŞUŞA'YI ZİYARET EDECEĞİM"

Aziz kardeşim Sayın İlham Aliyev nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ'daki zaferleri için bir kez daha tebrik ediyorum. 44 gün süren destansı mücadele sonrasında 30 yıllık işgal son bulmuştur.

Her şeyden önce Dağlık Karabağ bölgesinde 67 camiden 63'ü yıkılmış, kiliseler de tarumar edilmiştir. 1918'de Azerbaycanlı kardeşlerimizin uğradıkları katliamın anıldığı gündür. Hiçbir zaman bizler Hocalı katliamını bir kenara koyamayız.

Karabağ'daki Türk mirasının korunması için tüm imkanlarla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır. Temennimiz odur ki en kısa zamanda Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle yeni bir bayram yaşayalım.

Kıbrıs Türkleri ile dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir. Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum.

12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir. Artık Konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum. Bu konudaki kararı Türkiye'deki zirvede almayı ümit ediyoruz.