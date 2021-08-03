Türkiye zor günlerden geçiyor. Doğal afetler nedeniyle üniversite tercih işlemlerine odaklanamayan öğrenciler için önemli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. ÖSYM, YKS tercih işlemlerini uzattı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık.

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."