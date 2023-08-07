Haberler Gündem SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı! 2023 Fındık fiyatları ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı! 2023 fındık fiyatları ne kadar oldu? Üreticiler ve tüketiciler tarafından merakla beklenen fındık fiyatları Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılan açıklama, "2023 fındık fiyatları ne kadar oldu, fındık taban fiyatı kaç TL oldu?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile 2023 fındık fiyatları... Habertürk Giriş: 07.08.2023 - 19:46 Güncelleme: 07.08.2023 - 19:46 facebook

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Son Dakika fındık fiyatları belli oldu. 7 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen fındık fiyatlarını da açıkladı. Peki, "2023 fındık fiyatları ne kadar oldu, fındık taban fiyatı kaç TL oldu?" İşte 2023 fındık kilogram alım fiyatları...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FINDIK ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 fındık fiyatlarını açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "16 ilimizde yaklaşık 500 bin çiftçimizin geçim kaynağı olan fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Fındık ihracatın ekonomimize yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. TMO'yu yeniden görevlendirdik. Fındık alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç Giresun kalite için kilogram başına 84 lira, revant için 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.