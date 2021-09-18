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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere sesleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de, 81 ilden üniversite kazanan gençlerle buluştu.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere sesleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere sesleniyor
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HABERTURK.COM

Erdoğan'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Hayata atıldığınızda inşallah ayrı başarıyı göstereceğinize enimin. Üniversite maratonunda elbette önceliğiniz derslerinizde başarılı olmanızdır. Bununla birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlerde donanımınızı arttırmanız gerekiyor. Hayatınız bundan sonraki safhasında en hazırlıklı şekilde ona da başlayacağınızdan şüphem yok.

Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri bu bakımdan önemli bir imkandır.Sizlerden spordan teknolojiye, sosyal sorumluluklara kadar öğrenci kulüplerinde aktif şekilde yer almanızı istiyorum. Hayatınızın belki de en güzel dönemlerini geçireceğiniz üniversite yıllarını ileride özlemle, hayırla yad etmek için her bir günü dolu dolu geçireceğinizi düşünüyorum.

"ARAŞTIRMADAN SİYASİ KİMLİK SAHİBİ OLMAYIN"

Sizlerden istirhamım, asıl kaynaklarına girip araştırmadan, sorgulamadan, tefekkür etmeden bilhassa kendi medeniyet, kültür, tarihinizi tam manada öğrenmeden siyasi kimlik sahibi olmayın. Medya ve sosyal medya gibi büyük kısmı yalan veya saptırmaya kurulu olan mecralardaki fenomenlerin, kişilerin yönlendirmesiyle asla fikir ve tutum belirlemeyin. Önce kendiniz olun. Kendinizin içinde bulunduğu medeniyet ve kültür ikliminizi tanıyın. Sonra diğer her şeyi öğrenin. Fikri ve siyasi safınızın adını koyun. Bir diğer önemli husus yabancı dil eğitimine önem vermenizdir.

Artık bir yabancı dil dahi yeterli olmuyor. İkinci, üçüncü yabancı dil bilmek tercih sebebi haline geliyor. Meseleye bu açıdan baktığınızda yabancı dil öğrenmenizin size katkı sağlayacağını göreceksiniz. Hocalarınızdan, arkadaşlarınızdan, sosyal çevrenizden, bilgi kaynaklarından ne kadar çok yararlanırsanız üniversite eğitiminin bu yönünü o derece değerlendirmiş olursunuz.

Merhum Nurettin Topçu 'gençler geleceğin tohumudur' diyor. Sizler önce filize ardından görkemli çınarlara dönüşecek, kendinizle birlikte bu milletin geleceğini şekillendireceksiniz. Aileniz sizlerin en büyük destekçiniz olacaktır. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş projeler gerçekleştirdik, yatırımlar yaptık. 19 yıl önce ülkemizde 9 olan gençlik merkezi sayısını 376'ya, gençlik ofisi sayısını 223'e çıkardık.

Sayılarını 51'e yükselttiğimiz gençlik kamplarına 17 bin, STK gençlik kamplarına 6 bin genç katıldı. Lisanslı sporcu sayımız 10 milyon 200 bine, spor kulübü sayımız 19 bine yükseldi. Spor tesisi sayımız 3 bin 915'e çıkartarak her gencimizin erişimine ve kullanımına açtık.

"BURS VE KREDİ TUTARINI 650 LİRAYA ÇIKARDIK"

Ülkemize kazandırmak için kolları sıvadığımız modern stadyumlardan 32'sini tamamladık, 9'unun yapımına devam ediyoruz. 5 tanesi ihale aşamasında. Ülkemizin olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası müsabakalardaki başarısında böyle bir altyapı vardır.

Yüksek öğrenim burs ve kredi tutarını lisans öğrencileri için 650 liraya çıkardık. Yüksek lisans öğrencileri için aylık 1300 liraya çıkardık. Doktora öğrencileri için ise aylık 1950 liraya yükselttik. Yurtlarımızda barınan öğrencilerimize verdiğimiz aylık beslenme yardımını 480 lira seviyesine çıkardık. İnşallah bu rakamları yılbaşında tekrar düzenleyeceğiz. Üniversite sayımızı 207'ye, akademik personel sayımızı 181 bine yükselterek yüksek öğrenime geçişteki tıkanıklığı ortadan kaldırdık."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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