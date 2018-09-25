Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak için bulunduğu New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşme öncesi Guterres'in ziyaretçi defterini imzaladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'in BM Genel Merkezi'ndeki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ''Genel Sekreter, Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapması ve BM ve Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğine övgüde bulundu. Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki durumu görüştüler. Genel Sekreter, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturmak için 17 Eylül'de imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.'' ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye ve BM arasındaki yakın işbirliğini daha da güçlendirme kararlılıklarını teyit ettiler. Görüşmede, Soçi Mutabakatının ardından İdlip Çatışmasızlık bölgesine yönelik alınan tedbirler, Suriye siyasi sürecinin önemli bir adımını teşkil edecek Anayasa Komitesi’nin hayata geçirilmesi ile mültecilerin durumu hakkında da istişarelerde bulunuldu. Bazı önemli küresel ve bölgesel meselelerin de görüşmede ele alındığı kaydedildi.

ERDOĞAN'IN ABD TEMASLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Dünya Ekonomi Forumu kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 25 dakika sürdü.

Erdoğan, Belçika Başbakanı Charles Michel ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile de bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da hazır bulundular.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temaslarına devam edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Erdoğan, BM’de Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmesi bittikten sonra Milenyum Otele geçerek Ruhani ile başbaşa görüştü.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşemede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben bir konuşma yapacak. Erdoğan, Genel Kurul toplantılarının açılışı sırasında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Perşembe günü Türk-Amerikan İş Konseyi TAİK tarafından düzenlenen Yatırım Konferansı'na katıldıktan sonra Almanya'ya gitmek üzere New York'tan ayrılacak.

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