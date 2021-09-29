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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi başladı. Baş başa görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı" açıklamasında bulundu. Putin, "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı!
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'deki görüşmesi başladı. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SURİYE'DE BARIŞ TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNE BAĞLI

İki lider baş başa görüşme öncesi kameraların önüne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var." dedi.

Erdoğan, "BM Genel Kurulu'nda malum zevat bazı konuları özellikle sordu. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil." diye konuştu.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Rus lider Putin, "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor." ifadelerini kullandı.

Putin, "Karabağ'da iş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye, Libya ve Afganistan’daki gelişmeler başta olmak üzere, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası meselelerin ele alınması öngörülüyor.

PESKOV'DAN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Soçi kentinde önce baş başa sonra da çalışma kahvaltısında bir araya geleceğini belirtti.

Görüşmenin başının basına açık olacağını belirten Peskov, "Görüşme tercümanların katılımıyla baş başa planladı. İki lider, ilk başta müzakere edecek, sonra da çalışma kahvaltısında görüşmeye devam edecek." dedi.

ANA MADDE SURİYE

Üst düzey yetkilinin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de gerçekleştireceği görüşmede öncelikli gündem maddesi Suriye olacak.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Erdoğan ilk olarak Tel Rıfat ve Münbiç'teki PKK varlığına Astana anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesine dikkat çekecek.

Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan Soçi mutabakatı, YPG'nin Fırat'ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Ancak gelinen nokta Türkiye’nin beklentilerini karşılamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakatın bu maddesinin bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek.

Rusya'nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye’ye yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin bu konudaki rahatsızlığını da iletecek ve bunun engellenmesini isteyecek.

DEAŞ'la mücadele konusunda ortak hareket edilmesinin önemine işaret edecek olan Erdoğan son olarak Suriyeli mülteciler sorunu ile ilgili atılan ve atılması gereken adımları da Putin'le masaya yatıracak.

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