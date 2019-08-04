SON DAKİKA!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu Ortak Açılış Töreni'nde konuşuyor. İstanbul ile İzmir arasında 8.5 saati bulan seyahat süresini 3.5 saate düşürecek otoyolun 192 kilometrelik kesimi bugün hizmete açılıyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

Bugün bir tarih yazıyoruz.

İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz.

Bursa'ya muhteşem bir şehir hastanesi kazandırıyoruz.

Türkiye'nin ilk yap-işlet-devret yol projesini başlattığımızda olmayacağını söyleyenler, dalga geçenler oldu. Yap-işlet-devret'le yapıyoruz.

Senin aklın ermez Bay Kemal. Anlamazsın bu işlerden.

Bay Kemal sana SGK'yı verdiler batırdın, hastaneleri yönetemedin.

TOPLAM 426 KİLOMETRE

Toplamda 426 kilometrelik İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nun tamamını hizmete sunmuş oluyoruz.

Biz eserlerimizle anılacağız.

Bu viyadükler, tüneller kolay yapılmadı. Biz Ferhat olduk, dağları deldik Şirin'e ulaştık.

İstanbul ile İzmir arasındaki seyahati hızlı ve konforlu hale getirirken yolu da 100 km kısaltıyoruz.

Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolunu du bu yolla birleştireceğiz.

Maliyeti ne bunun 11 milyar dolar.

Maliyeti 11 milyar dolar olan bu projenin ülkemize yıllık zaman katkısı 3.5 milyar dolar.

Bu yol sayesinde turizm, sanayi hızlanacak.

Bu otoyolu inşa eden 22 yıl 4 ay süreyle işletecek olan ortak girişim grubunun ödeyeceği tutar 6,3 milyar lira.

Bu otoyol Türkiye için her bakımdan kârlı bir projedir.

Devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır.

Otoyolumuzun Balıkesir tarafındaki açılışını da bugün Binali Yıldırım kardeşimiz yapacak.

AK parti iktidarının alamet-i farikalarından biri de ulaşımdır.

Yol, su medeniyettir. Suyunuz yoksa gayrimedenisiniz.

6 bin 100 kilometreden aldığımız bölünmüş yolu 26 bin 764 kilometreye çıkardık. Bu vesileyle vatandaşlarımızın kaza riskini en aza indirdik.

Otoyol uzunluğunu bugün 2 bin 875 km'ye çıkardık.

Bu hafta Kurban Bayramı var. Acele giden ecele gider. Yollarda aman ha çok dikkat edin.

Yolların kuralları var, bu kurallara uyalım. Bayramlarımızı acıya döndürmeyelim.

Otomobiller için İstanbul ile İzmir arası geçiş ücreti Osmangazi Köprüsü dahil 256.3 TL olacak.