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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havaalanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi Açılışı ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni’nde bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hemen yanıbaşımızdan inşallah Kanal İstanbul projesi hayata geçecek. Daha şimdiden birileri, 'Yapamazsınız, yaptırmayız' diyorlar. Müteahhitlere 'Bu ihalelere katılmayın. İktidara gelince iptal ederiz' diyorlar. Ya sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki. Bu millet size iktidar vermez. Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağacınız yok bu ülkede. Bunlar Gezici değil mi, Gezici. Biz daha kısa süre içerisinde, bir günde 11 milyon fidan ve ağaç diken bir iktidarız.

Bir boğazımız var İstanbul Boğazı. Siz Independent olayını unutuyor musunuz? Hepsinden önce Montrö Anlaşması, Türkiye'ye ne kazandırmıştır bunu hiç düşündünüz mü? Bunların hepsini anlatacağız. Bunlara kalsa Osman Gazi de olmazdı, Marmaray da olmazdı. İzmir'e 3.5 saatte gidiyor muyuz, gidiyoruz.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, "Birileri kalkıp da öyle köprü gibi yol gibi garantileri alıp 'Ben Kanal İstanbul’u yapacağım, buradan garantiler aldım, ileride de haklarımı ararım' demesin. Bu işe soyunacak olanları uyarıyorum iktidara geldiğimizde kesinlikle parasını vermeyeceğiz. Devletin devamlılığı Türkiye'nin çıkarları üzerine esastır. Türkiye'nin çıkarlarını peşkeş çekmek' diye devamlılık olur mu?" ifadelerini kullanmıştı.