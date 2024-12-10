Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı. Görüşmede ayrıca küresel ve bölgesel meseleler de gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Türkiye’nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye’nin Suriye’de barıştan, özgürlükten, diyalogdan, adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti." ifadelerine yer verildi.