Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı. Görüşmede ayrıca küresel ve bölgesel meseleler de gündeme geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Türkiye’nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye’nin Suriye’de barıştan, özgürlükten, diyalogdan, adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer yandan İsrail'in Suriye'de başlayan saldırgan tutumuna da vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye’de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye’nin istikrarına katkı sağlamadığını, Suriye’nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu belirtti.