Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aleyhindeki dava ve şikayetlerinden vazgeçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, X hesabından açıklama yaptı.

Aydın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir" dedi.