Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazırlı'nın cenazesine katıldı! 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da, kentin kanaat önderlerinden olan din alimi, hafız ve 6 çocuk babası Abdullah Nazırlı'nın (107) cenaze törenine katıldı.

Nazırlı'nın cenaze namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırıldı. Nazırlı'nın törenin ardından Harput'ta toprağa verileceği öğrenildi. Kendisini okumaya ve okutmaya adadığı bildirilen Nazırlı'nın binlerce öğrenci yetiştirdiği öğrenildi.

"HOCAMIZI HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİK"

Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: "Aziz Müslümanlar şu an musallada çok değerli hocamızı Hakk'a uğurlamak üzere huzurda bulunuyoruz. Elazığ'da deprem konutlarını sahiplerini teslim etmek için geldiğimizde de hocamızı hastanede ziyaret etmiştik. O gün bizlerden vasiyet etmişti. Biz de o görevi ifa edeceğimizi kendisine belirttik. Bugün geldik ve kendisini uğurluyoruz.

"EVİNDE DE HOŞ SOHBETİNİ DİNLEDİK"

Binlerce hafız yetiştiren, sabah namazından sonra öğrenci yetiştirmeye başlayan, akşam yatsıdan sonra yine aynı şekilde. Böyle bir görevi ifa etmek gerçekten çok büyük bir fazilet erbabının işi. Kendisini evinde ziyaret ettiğimde de hoş sohbetini dinledik. Eserlerinde de bunu hep gördük görüyoruz. Rabbim evlatlarına, bizlere de bunu nasip etsin.

"106 YAŞINDA HAFIZASI YERİNDEYDİ"

Hastanedeki ziyaretimizde onu konuştuk. Allah'a hamd olsun 106 yılın sonunda, küçücük bir hafızada gerileme yok. Allah'ın ayetlerini okuyordu. Rabbim bizleri sancağının altında buluştursun. Hep birlikte birer Fatih'a okuyarak yolculuğuna uğurlayalım."