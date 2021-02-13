Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazırlı'nın cenazesine katıldı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemSON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazırlı'nın cenazesine katıldı! - Haberler
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazırlı'nın cenazesine katıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki programına ara verip, Elazığ'da hayatını kaybeden Hafız Abdullah Nazırlı'nın (107),cenaze törenine katıldı. Erdoğan cenaze töreninde, Nazırlı'yı anlatan kısa bir konuşmada yaptı

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazırlı'nın cenazesine katıldı! - Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazırlı'nın cenazesine katıldı!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da, kentin kanaat önderlerinden olan din alimi, hafız ve 6 çocuk babası Abdullah Nazırlı'nın (107) cenaze törenine katıldı.

Nazırlı'nın cenaze namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırıldı. Nazırlı'nın törenin ardından Harput'ta toprağa verileceği öğrenildi. Kendisini okumaya ve okutmaya adadığı bildirilen Nazırlı'nın binlerce öğrenci yetiştirdiği öğrenildi.

"HOCAMIZI HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİK"

Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: "Aziz Müslümanlar şu an musallada çok değerli hocamızı Hakk'a uğurlamak üzere huzurda bulunuyoruz. Elazığ'da deprem konutlarını sahiplerini teslim etmek için geldiğimizde de hocamızı hastanede ziyaret etmiştik. O gün bizlerden vasiyet etmişti. Biz de o görevi ifa edeceğimizi kendisine belirttik. Bugün geldik ve kendisini uğurluyoruz.

"EVİNDE DE HOŞ SOHBETİNİ DİNLEDİK"

Binlerce hafız yetiştiren, sabah namazından sonra öğrenci yetiştirmeye başlayan, akşam yatsıdan sonra yine aynı şekilde. Böyle bir görevi ifa etmek gerçekten çok büyük bir fazilet erbabının işi. Kendisini evinde ziyaret ettiğimde de hoş sohbetini dinledik. Eserlerinde de bunu hep gördük görüyoruz. Rabbim evlatlarına, bizlere de bunu nasip etsin.

"106 YAŞINDA HAFIZASI YERİNDEYDİ"

Hastanedeki ziyaretimizde onu konuştuk. Allah'a hamd olsun 106 yılın sonunda, küçücük bir hafızada gerileme yok. Allah'ın ayetlerini okuyordu. Rabbim bizleri sancağının altında buluştursun. Hep birlikte birer Fatih'a okuyarak yolculuğuna uğurlayalım."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cinayet, öldürülen Mehmet Ali Demirel'den kaynaklı haksız tahrik altında işlenmiş
GÜNDEMMehmet Ali Demirel cinayetinde haksız tahrik kararı
50 bin öğrenciyi tabletle buluşturan belediye örnek oldu
GÜNDEM50 bin öğrenciyi tabletle buluşturan belediye örnek ...
SON DAKİKA! Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı belli oldu! Prof. Dr. Selami Kuran kimdir? - Haberler
GÜNDEMBoğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanı belli oldu
Instagram Öküz yılı nedir? instagram'da öküz yılı ne anlama geliyor?
GÜNDEMInstagram Öküz yılı nedir?
GARA'YA PENÇE... Son dakika: 42 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMGara darmadağın! 42 terörist etkisiz!
Anayasa'nın ilk dört maddesi nedir? "Teklif dahi edilemez!" hükmü var
GÜNDEMAnayasa'nın ilk dört maddesi nedir?
Karısını öldürdükten sonra parçalara ayırıp gömen Afgan kocaya 18 yıl hapis - Haberler
GÜNDEMKarısını öldürüp parçalara ayırıp gömdü: 18 yıl hapis
Seçim barajı kaç 2021? Yeni seçim barajı kaç olacak, düşecek mi?
GÜNDEMSeçim barajı kaç 2021?
GELİYOR! Son dakika... Dünya'da alarm verdi: KAR Türkiye'yi esir alacak
GÜNDEMBir uyarı da yurt dışından! "İnanılmaz soğuk ve kar ...
Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında
GÜNDEMAkar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında