Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve PKK tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oryantalizm siyaset ve hukuk alanında mevcudiyetini koruyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oryantalizm siyaset ve hukuk alanında mevcudiyetini koruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyası haksız eleştirilere maruz kalıyor. Sömürgeci döneme ait hastalık olan Oryantalizm uluslararası siyaset ve hukuk camiasında da mevcudiyetini koruyor. Dünyanın birçok ülkesinde terör örgütlerini desteklemekte beis görmeyenler bizlere insan haklarının kutsallığına dair nutuk çekiyor" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oryantalizm siyaset ve hukuk alanında mevcudiyetini koruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve PKK tepkisi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'ne katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"İİT bünyesinde hayata geçirdiğimiz yargı konferansının ilki 4 yıl önce yine ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenmişti. İstanbul Deklarasyonu kabul edilmişti. Geçen yıl Endonezya'da gerçekleştirilen ikinci toplantıyla artık resmi ve bağımsız platform haline dönüştü. Şu anki konferansımızın deklarasyonları çok daha ileri taşıyacağı kanaatindeyim.

Bizim devlet geleneğimizin esasını insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu oluşturur. Devletin asli varlık sebebi insandır. Devletin görevi hepsi eşit haklara sahip vatandaşlarına birinci sınıf hizmet vermektir. Devlet de kendi içinde güçler dengesine sahiptir. Bu denge ne kadar sağlıklı kurulursa devlet mekanizması o derece iyi, verimli çalışır.

Erkler arasında çekişme, çatışma yaşanması halinde ise bunun zararını toplum görmektedir. Yasama-yürütme-yargı arasındaki denge kadar, kendi içindeki uyumu da önemlidir. Yürütmenin krize girmesi topyekun sistemi tıklar. Yargıdaki aksaklıklar ise sistemin tamamında sorunlara yol açar. Türkiye bu tür krizlerin acısını çekmiş, bedelini ödemiş bir ülkedir.

HUKUK REFORMU

Kimi zaman vesayet, kimi zaman darbe olarak karşımıza çıkan sıkıntıları aşarken, kaybettiğimiz zaman bizi demokratik ve ekonomik hedeflerin uzağında bırakmıştır. Adalet hizmetlerinin sunumunda ideolojik taassuba ve bürokratik oligarşiye yer olmamalıdır. Devlet, ancak ve ancak adalet üzerinde yükselir, gelişir, büyür. Adalet dağıtamayan bir devlet, temeli çürük bina gibi yıkılıp gitmeye mahkumdur.

Sivil-askeri yargı ayrımını kaldırarak, yargıda birliği tesis ettik. UYAP'ı hayata geçirdik. Uzlaştırma ve arabuluculuk çözüm yollarını ortaya koyduk. AYM'ye bireysel başvuru, kamu denetçiliği, kişisel verileri koruma gibi pek çok reformu hayata geçirdik. Halkımızın takdiriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçerek tarihimizde ilk defa güçler ayrılığı ilkesini tesis ettik. Önümüzdeki yıl yürütmeyi daha etkin kılma yanında yeni reformları ülkemize kazandırmak istiyoruz.

"ORYANTALİZM MEVCUDİYETİNİ KORUYOR"

Hayatın sürekli değiştiği, değişimin sorunlar ürettiği iklimde hukuk sisteminin bunun dışında kalması düşünülemez. Devletin kendini yenilemesi, eksiklerini gidermesi son derece mühimdir. Özgürlük, güvenlik dengeleri üzerinde hak ve özgürlükler ilgilendiren meselelerde tavrımızı insan öncelikli olarak belirliyoruz. Her eleştiriye, her fikre de kulak veriyoruz. Milletimizin hayrına olduğuna kanaat getirdiğimiz hiçbir konuda komplekse kapılmayız.

İslam dünyası haksız eleştirilere maruz kalıyor. Sömürgeci döneme ait hastalık olan Oryantalizm uluslararası siyaset ve hukuk camiasında da mevcudiyetini koruyor. Dünyanın birçok ülkesinde terör örgütlerini desteklemekte beis görmeyenler bizlere insan haklarının kutsallığına dair nutuk çekiyor. Hukuk ve insan hakları meselesinin devletler arası rekabetin aracı haline getirilmesi tehlikelidir.

MÜLTECİ ELEŞTİRİSİ

Uluslararası kuruluşların ve kimi batılı devletlerin söylemleri ile eylemleri arasındaki farkı mazlumlar çekmektedir. 12'nci yılını tamamlamak üzere olan Suriye krizi bunun acı örneği olarak karşımızda duruyor. Bu kriz karşısında insanlık iyi bir imtihan veremedi. Suriyeli mazlumların feryatları, Türkiye'nin de arasında bulunduğu bir avuç ülke dışında kimsenin umurunda olmadı. Batılı ülke ve kurumlar Suriye'deki insanlık trajedisine mülteciler kapılarına dayandıkları zaman tepki göstermişlerdir. Göçmenleri dikenli tel örgülerinin ardına kapatmak olarak tezahür etmiştir.

Müslümanlara yönelik arızi bakış açısının ürünü kin ve nefret dalgalarının olumsuz etkisi bugün de devam ediyor. Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır vahşet konumuna ulaşmıştır. Yunanistan'ın bu şımarıklığına ve zalimliğine batı ülkeleri de tepki göstermiyor. Sınır hattında ve NAZİ kamplarını andıran mülteci kampları karşısında sürdürülen aymazlık hepimizi üzüyor.

FETÖ VE PKK TEPKİSİ

Benzer konuya terörizmle mücadelede şahit oluyoruz. Sıra PKK'lı ve FETÖ'cü teröristlere gelince olabildiğince hoşgörülü davranıyorlar. Bölücü terör örgütü milyonlarca Euro ile saldırılarını finanse ediyor. Kendi bütçesine doğrudan terör örgütüne yardım faslı koyan ülkeler olduğunu biliyoruz. Birçok darbeci firariyle ilgili taleplerimize rağmen batılı ülkeler hiçbir adım atmadı.

Türkiye'nin 252 evladını şehit verdiği darbe teşebbüsü sonrası attığı hukuki adımları eleştirenlerin bugün darbe girişimi karşısında aldığı sert tedbirleri görüyoruz. Elbette ülkemizi hedef alan terör ve darbe suçlarına karşı sergilenen ikirciklikle tavrın zihin yapısının farkındayız. Biz mücadelemizi meşruiyet çerçevesinde yürütüyoruz.

"KUŞATICI NİZAM"

Türkiye'yi özgürlük ve adalette de dünyada ilk sıralara çıkarana kadar mücadelemiz devam edecek. Kendi menfaatlerini gözetenlerin bu sistemi yürütme şansı yoktur. Bu adaletsiz sistem çatırdayacak ve kuşatıcı bir nizama bırakacaktır. İslam dünyası olarak yarınlarımızın bugünlerden çok daha aydınlık olacağına inanıyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Şule Çet davasında cezalar onandı!
GÜNDEM Şule Çet davasında cezalar onandı!
Bolu'da kocasını öldürüp dereye atan kadın konuştu - Güncel haberler
GÜNDEM Kocasını öldürüp dereye atan kadın konuştu
MUAYENE VURGUNU! 'Araç muayenesi için randevu veriyoruz' diyerek vurgun yaptılar!
GÜNDEM 'Araç muayenesi için randevu veriyoruz' diyerek ...
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mesajı
GÜNDEM Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mesajı
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 2023 | Asgari ücret zammı sonrası yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Gözler evde bakım aylığı zammında!
KATİL EVLAT! Son dakika: İntihar etmesinden korkup, eve kilitlediği oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
GÜNDEM İntihar etmesinden korkmuştu! Oğlu öldürdü
DBP Eş Genel Başkanı Bayındır ile 13 kişi terör soruşturmasında gözaltına alındı
GÜNDEM DBP'ye soruşturma: 14 gözaltı
Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda ceza yağdı
GÜNDEM Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda ceza yağdı
İstanbul'da otoyolda ambulansı engelleyen sürücü yakalandı! - Güncel haberler
GÜNDEM Otoyolda ambulansı engelleyen sürücü yakalandı!
Kayıp Ramazan 40 gün önce ailesini aradı! Kimliği 4 öy önce ölen cansız bedende çıktı! - Haberler
GÜNDEM 40 gün önce ailesini aradı! Kimliği 4 ay önce ölen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.